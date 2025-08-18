윤시윤, 母와 어려웠던 유년시절 회상 “이모라고 부르라고”

17일 오후 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에는 윤시윤이 자신의 어머니와 함께 몽골로 여행을 떠나는 모습이 공개됐다.
이날 두사람은 몽골 여행지에서 몽골 전통 요리를 함께 나눠 먹으며 화기애애한 시간을 보냈다. 식사를 마친 뒤 윤시윤은 어머니에게 “요즘 식당 일은 어떠냐, 안 힘드냐”고 물었다. 그러자 윤시윤의 어머니는 “안 힘들다, 너무 좋다, 돈도 벌고 내 건강을 위해서 일도 하고 좋다”고 대답했다. 이에 윤시윤은 “너무 어릴 때부터 엄마는 일만 했잖아, 성인이 되자마자 나 때문에 일찍 엄마가 돼서 일을 해야 했다”고 말했다. 윤시윤의 어머니는 스무 살에 윤시윤을 낳아 홀로 키웠다고 전했다.
윤시윤은 어릴 적 어려웠던 가정형편을 이야기하며 “할머니한테 들었는데 어릴 때 내가 배고파서 분유 세 통 반을 먹더니 이틀을 잤다더라”고 말했다. 그러면서 “그렇게 내가 굶주렸을 정도면 엄마는 더 못 먹었을 거 아니냐”고 물었다. 윤시윤의 어머니는 “임신해서 먹고 싶은 거 못 먹으면 눈이 짝짝이로 태어난다고 해서 너 낳자마자 눈코입 제대로 있나, 손가락 제대로 있나 그것부터 봤다”고 덧붙였다.
두 사람은 윤시윤의 어린 시절 윤시윤의 어머니가 생계를 위해 윤시윤을 친정에 맡기고 미용실 일을 했던 것에 대해 이야기했다. 윤시윤의 어머니는 “100일 좀 지나서 할머니 집으로 갔던 것 같다, 그래서 언제부터 네가 걸음마를 했는지 모른다”고 말하며 울먹였다. 윤시윤은 “엄마 그때 나이가 20대 초반, 나나 지금 또래들처럼 대학 생활을 즐기고 연애를 하고 그러지 못하고 혼자 일하면서”라며 말끝을 흐렸다. 윤시윤의 어머니는 “그때 미용실에서 나한테 엄마라고 부르지 말라고 했던 거 기억 나냐”고 물었고 윤시윤은 “그땐 애 있는 여자라고 하면 일을 안 시켜주니까 이모라고 부르라고 했었다”고 회상했다.
윤시윤의 어머니는 윤시윤이 초등학교 3학년 때 다시 데려와 함께 살았던 일화에 대해 이야기했다. 그러면서 “네가 초등학교 3학년 운동회 할 때 일하느라 못 갔었다, 그런데 시간이 나서 잠깐 학교를 갔었는데 네가 구령대 옆에서 쭈그리고 혼자 컵라면 먹더라, 그래서 다시 할머니한테 보냈다”고 말했다. 윤시윤은 “나는 오늘 처음 알았다”며 “나는 엄마가 숙제 안 하니까 할머니한테 혼나야 한다고 보낸 줄 알았다”고 말했다. 윤시윤의 어머니는 “지금도 그 생각만 하면 너무 마음이 아프다, 그날 네 모습 보면서 얼마나 속이 상했는지 모르겠다”고 말하며 오열했다. 이에 윤시윤은 “엄마가 그때 당시 20대 중반이었다, 그 누구도 엄마의 상황이었으면 그렇게 못했을 것”이라고 말하며 위로했다.
