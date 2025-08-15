‘걸그룹 출신 배우’ 류지원, 백혈병 투병 중 “깊은 수렁 빠져…머리카락도 없어”

지난 14일 류지원은 자신의 인스타그램에 병원에 입원을 한 사진과 함께 “영문도 모르고 입원해 갑작스럽게 백혈병을 진단받은 지도 벌써 3개월이 지났다”라는 글을 게시했다.
그러면서 류지원은 “1차, 2차 치료를 무사히 받고 3차 치료를 받고 있다”라며 “심각한 병이라고 생각이 들지 않을 정도로 탈 없이 1, 2차가 지나가서 감사한 마음뿐이다”라고 투병 근황을 전했다.
류지원은 “병을 진단받고선 누구의 위로도 연락도 받고 싶지 않고 아주 깊은 수렁에 빠져있었는데 가족, 친구, 소중한 사람들의 안부 연락과 걱정에 나도 맘이 많이 좋아지고 따뜻해졌다”라며 “역시 사람은 혼자 살 수 없는 동물인가 보다”라고 얘기했다.
이어 “머리(카락)도 없고 살도 많이 찐 상태라서 꾸며진 모습만 비추는 일을 했던 내게도 너무 낯선 내 모습이 다른 사람한테는 어떻게 보일까 싶어 사진 한 장 올리기가 무서웠다”라며 “그래도 이젠 용기 내서 사진과 글을 올리고, 나 이렇게 나름 잘 지내고 있다는 근황 정도는 올릴 수 있을 정도의 마음이 되어서 오랜만에 글을 올려본다”라고 투병 중에도 긍정적인 마음을 잃지 않으려는 모습을 보였다.
아울러 류지원은 “아직 조혈모세포이식이라는 큰 산이 남았지만 얼른 다 끝내고 나아서 원래의 나의 일상으로, 아니 아프기 전보다 더 건강한 모습으로 돌아가고 싶다”라며 “모두 건강한 일상 보내기를”라고 바람을 전했다.
한편 류지원은 지난 2017년 걸그룹 굿데이로 데뷔한 후, 2020년 레드스퀘어로 재데뷔해다. 이후 2022년 걸그룹 아이리스의 멤버로 세 번째 데뷔를 하게 된 류지원은 2024년 팀 활동이 종료된 후 배우로 전향해 활동을 이어왔다. 지난 2024년 7월 공개된 디즈니+ 시리즈 ‘화인가 스캔들’에서는 김하늘의 아역으로 열연을 펼쳤다.
