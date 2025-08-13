가수 황찬희 “사실 저는 무속인…이건주 보고 용기 생겨” 깜짝 고백

이날 첫 번째 참가자로 등장한 황찬희는 “저는 이 무대에 서기까지 정말 오랜 시간 힘들게 고민했다, 그리고 용기를 내서 무대에 섰다”라며 “저는 어릴 때부터 꿈이 가수였다”고 운을 뗐다.
이어 “그런데 지금부터 제가 하는 이야기는 오늘 처음으로 밝히는 거다”라며 “특히 저와 함께 음악을 하는 친구들은 깜짝 놀랄 거다, 사실 저는 지금 무속인이다, 작두도 타고 굿도 하는 무당이다”라고 고백했다.
황찬희는 “스무살 무렵 가수로 활동을 시작할 때쯤 신병이 들기 시작해서 그때 저는 집을 나가게 됐고 10년 동안 가족과 연을 끊고 살았다”라며 “그러다 10년 후 다시 다시 고향으로 돌아와 결혼도 하고 사랑스러운 아들, 딸도 낳고 잘 살았다”고 했다. 이어 “그런데 또 신병이 들었다”며 “아버지는 심근경색에 제 딸은 헛소리도 아프고 엄마도 아프고 악재가 이어졌고 결국 신을 받아들였다”고 털어놨다.
그는 “신을 모시고 7년이 지났을 때쯤 가슴 깊은 곳에서 열정이 불타올랐다, 노래가 너무 하고 싶었다”라며 “그래서 군산 직장인 록밴드에 들어갔고, 전국 가요제에 나가서 많은 상도 받았다”고 했다.
가수로 활동하는데 고민했다는 그는 “순돌이 이건주님이 방송에서 노래하는 걸 보고 용기가 생겼다”라며 “나와 같은 무대에서 음악 활동하는 분들이 내가 무속인이라는 걸 전혀 모르지만 이 무대를 통해 무속인이란 걸 떳떳이 밝히고 당당하게 노래 부르고 싶다”고 했다. 그러면서 “무속인으로서, 가수로서 잘 살겠다”고 덧붙였다.
댓글 0