블랙핑크 ‘핑크 베놈’ MV, 10억뷰 돌파…총 9편 보유

사진제공=YG엔터테인먼트

4일 YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크의 ‘핑크 베놈’ 뮤직비디오는 이날 오전 유튜브 조회수 10억 회를 넘어섰다. 지난 2022년 8월 19일 공개된 지 약 3년 만이다.이로써 블랙핑크는 총 10억 뷰 이상의 영상만 9편을 보유하게 됐다. 앞서 ‘뚜두뚜두’(23억 뷰), ‘킬 디스 러브’(Kill This Love)(21억 뷰), ‘하우 유 라이크 댓’(How You Like That) 퍼포먼스 비디오(18억 뷰)와 뮤직비디오(13억 뷰), ‘붐바야’(18억 뷰), ‘마지막처럼’(14억 뷰), 리사 솔로곡 ‘머니’(MONEY) 익스클루시브 퍼포먼스 비디오(11억 뷰), 제니 솔로곡 ‘솔로’(SOLO)(10억 뷰)가 같은 조회수를 달성했었다.‘핑크 베놈’ 뮤직비디오는 공개 24시간 만에 유튜브 9040만 조회수를 달성하며 여성 아티스트 세계 최고 기록을 새로 썼다. 이어 K팝 걸그룹 중 가장 빠른 속도(29시간 35분)로 조회수 1억 뷰, 7일 반나절 만에 2억 뷰를 돌파하는 등 예사롭지 않은 인기 돌풍을 예고했었다.‘핑크 베놈’은 블랙핑크 특유의 카리스마가 돋보이는 힙합 장르의 곡이다. 강렬한 비트와 어우러진 우리나라 전통 악기 사운드가 인트로부터 귀를 사로잡으며, 그 위에 얹혀 힘 있게 전개되는 날렵한 랩과 치명적인 보컬이 멤버들 각각의 매력을 극대화했다.

한편 블랙핑크는 총 16개 도시·31회차에 걸친 ‘블랭핑크 월드 투어 〈데드라인〉’(BLACKPINK WORLD TOUR )을 전개하고 있다. 고양을 시작으로 로스앤젤레스, 시카고, 토론토, 뉴욕, 파리까지의 공연을 성공적으로 마친 이들은 밀라노, 바르셀로나, 런던, 가오슝, 방콕, 자카르타, 불라칸, 싱가포르, 도쿄, 홍콩 등으로 발걸음을 옮겨 세계 주요 도시 스타디움을 수놓을 예정이다.