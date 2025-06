빌리프랩 제공

12일 일본 오리콘이 발표한 최신 차트(6월 16일 자/집계기간 6월 2일~8일)에 따르면 엔하이픈의 미니 6집 ‘디자이어: 언리시’(DESIRE : UNLEASH)가 총 30만 8787포인트를 얻어 ‘주간 합산 앨범 랭킹’ 1위에 올랐다.이 랭킹은 CD 판매량, 디지털 다운로드 수, 스트리밍 재생 수를 합산해 순위를 매긴다. 이들이 이번에 획득한 포인트는 지난해 발매한 정규 2집 ‘로맨스: 언톨드’(ROMANCE : UNTOLD)의 기록(29만 4086포인트)을 넘긴 팀 자체 최고 수치다.또한 엔하이픈은 ‘주간 앨범 랭킹’과 ‘주간 디지털 앨범 랭킹’에서도 정상에 이름을 올려 오리콘에서만 3관왕을 차지했다.엔하이픈의 막강한 음반 파워는 빌보드 재팬에서도 빛을 발했다. ‘디자이어: 언리시’는 지난 11일 공개된 빌보드 재팬 최신 ‘톱 앨범 세일즈’(6월 11일 자/집계기간 6월 2일~8일) 1위를 차지했다.

타이틀곡 ‘배드 디자이어’(Bad Desire (With or Without You))는 다운로드, 스트리밍, 동영상 지표의 합계 포인트가 전주보다 상승한 곡을 꼽는 ‘핫 샷 송’ 8위에 안착했다.