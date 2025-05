NCT 도영 신보에 윤도현·김윤아·김종완 등 참여…역대급 라인업

SM엔터테인먼트 제공

21일 0시 NCT 공식 사회관계망서비스(SNS) 계정 등을 통해 도영 두 번째 앨범 ‘소어’ 트랙 리스트가 공개됐다. 10곡 타이틀과 크레디트, 앨범의 메인 키워드인 날개와 도영의 모습이 감성적으로 담겨있어 화제를 모으고 있다.트랙 리스트에 따르면, 2집은 타이틀곡 ‘안녕, 우주 (Memory)’를 포함해 ‘깊은 잠 (Wake From The Dark)’, ‘쏟아져오는 바람처럼 눈부시게 너란 빛이 비추더라 (Be My Light)’, ‘자전거 (First Step)’, ‘편한 사람 (Just Friends)’, ‘동경 (Luminous)’, ‘고요 (Still)’, ‘소네트 (Sonnet)’, ‘샌드박스’(Sand Box), ‘미래에서 기다릴게 (Eternity)’ 등 총 10개의 트랙이 앨범을 가득 채웠다.도영은 내로라하는 뮤지션들과의 협업을 통해 자신만의 감성을 깊이 있게 담아내고자 앨범 작업에 심혈을 기울였으며, 다양한 장르를 아우르는 아티스트들과의 시너지를 통해 새로운 음악적 울림을 선사할 예정이다.한편 도영의 두 번째 앨범 ‘소어’는 오는 6월 9일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 공개되며, 같은 날 음반으로도 발매된다.

(서울=뉴스1)