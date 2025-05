ⓒ뉴시스

8일 크리에이티브 그룹 ‘피플라이크피플(peoplelikepeople)’에 따르면, 백예린은 전날 새 싱글 ‘아이 멧 피제이(I MET PEEJAY)’를 공개했다.이 회사로 이적 후 처음 선보이는 솔로 프로젝트다. 싱글의 제목에서부터 프로듀서 피제이(PEEJAY)와 협업에 방점을 찍었다.이번 싱글엔 타이틀곡 ‘1-4-3’와 커플링곡 ‘시킹 해피 인 더 크라우드(Seeking happy in the crowd)’ 두 곡이 실렸다.‘1-4-3’은 ‘아이 러브 유(I LOVE YOU)’를 숫자로 표현한 것이다. 밝고 리듬감 있는 사운드에 사랑스러운 노랫말이 인상적이다. ‘시킹 해피 인 더 크라우드(Seeking happy in the crowd)’는 백예린의 섬세한 표현력과 새로운 음악적 고찰이 담겨있는 트랙이다.

‘1-4-3’ 라이브 비디오는 백예린의 공식 유튜브 채널을 통해서 감상할 수 있다.[서울=뉴시스]