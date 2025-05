크리스토퍼, 정규 7집 ‘풀스 골드’ 발매…이영지 협업 트랙 포함

ⓒ뉴시스

유튜브 채널 ‘차린 건 쥐뿔도 없지만’ 출연의 인연이 이어지며 진행된 래퍼 이영지와 협업 트랙 ‘트러블(Trouble)’, 사랑의 감정을 섬세하게 풀어낸 ‘퍼머넌트 스카스(Permanent Scars)’, ‘그래미 어워즈’ 3회 수상에 빛나는 네이선 채프먼(Nathan Chapman)과 작업한 ‘로즈 어 유(Lose A You)’, 영국 신예 그리프(Griff)가 참여한 ‘잇 쿠드 해브 빈 어스(It Could Have Been Us)’ 등 특정한 음악 트렌드나 틀에 얽매이지 않는 열두 곡이 실렸다.크리스토퍼는 이번 앨범에서도 직접 피아노와 기타를 들고 곡을 써 내려갔다. 사랑, 우정, 가족 등 본질적인 삶의 가치를 노래했다. 동시에 꿈이라는 무지개의 끝을 쫓는 여정을 노래한다.2023년 넷플릭스 영화 ‘뷰티풀 라이프(A Beautiful Life)’에 출연하며 전 세계적인 주목을 받은 크리스토퍼는 OST 전곡을 작사·작곡했도 했다. 이후 유럽, 미국, 아시아, 중남미 전역을 아우르는 월드투어를 성료했다.크리스토퍼는 “지난 1년 반은 어릴 적 꿈을 실현하는 시간이었고, 너무나도 강렬하고 벅찬 경험이었습니다. 관객과의 황홀한 교감 속에서, 또 호텔방의 정적 속에서 이번 앨범이 탄생했죠. 지금 이 순간에 감사하며, 동시에 제가 이미 가지고 있던 것들에 대한 더욱 깊은 감사를 느꼈다”고 전했다.

크리스토퍼는 11개국 19개 공연장을 도는 최대 규모 유럽 투어를 진행 중이다. 스무크페스트(Smukfest), 옐링 뮤직페스티벌(Jelling Musikfestival), 니베 페스티벌(Nibe Festival) 등 덴마크를 대표하는 대형 페스티벌 무대에 출연한다.