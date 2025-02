에스파, 美 ‘빌보드 위민 인 뮤직 2025’ 올해의 그룹상 수상

그룹 에스파/ 사진제공=SM엔터테인먼트

빌보드는 12일(현지시각) ‘빌보드 위민 인 뮤직 2025(Billboard’s Women in Music 2025) 개최 소식 및 부문별 수상자를 발표했다.에스파는 올해의 그룹상(Group of the Year) 수상자로 선정돼 눈길을 끌었다.빌보드는 “K팝 슈퍼그룹 에스파는 획기적인 음악적 성과 및 글로벌 영향력을 인정받아 ’올해의 그룹‘상을 수상한다”라고 선정 이유를 공개, 지난해 ’슈퍼노바‘(Supernova), ’아마겟돈‘(Armageddon), ’위플래시‘(Whiplash)로 3연타 메가히트를 기록하며 맹활약한 에스파의 위상을 다시 한번 입증했다.이번 행사는 오는 3월 29일 미국 로스앤젤레스 할리우드 파크의 유튜브 시어터에서 생중계되며, 에스파 역시 이날 현장에 참석해 수상 소감을 전하고 퍼포먼스를 펼칠 예정이다.(서울=뉴스1)