글로벌 슈퍼 그룹 ‘방탄소년단’(BTS) 멤버 정국이 영국 오피셜 싱글차트 상위권에서 장기집권하고 있다.22일(현지시간) 오피셜 차트에 따르면, 정국이 지난 7월14일 공개한 첫 솔로 싱글 ‘세븐(Seven)’(feat. Latto)은 최신 오피셜 싱글 ‘톱 100’ 최신 차트(22~26일)에서 지난 주보다 3계단 떨어진 34위를 차지했다. 다만 10주 연속 톱 35위 안에 자리했다.K팝 솔로로서 해당 차트에 머문 기간을 자체 경신해나가고 있다. 방탄소년단의 히트곡 ‘작은 것들을 위한 시’(Boy With Luv)가 이 차트에 머문 기간과 같다.한편 독일 베를린을 기반으로 활동하는 DJ 겸 디자이너 페기 구의 ‘(잇 고즈 라이크) 나나나((It Goes Like) Nanana)’는 이번 주 오피셜 싱글 차트 톱 100에서 14위를 차지하며 14주째 톱20을 지켰다.[서울=뉴시스]