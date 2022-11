방탄소년단 ‘프루프’ 美 ‘빌보드200’ 23주 연속 차트인

방탄소년단. 빅히트뮤직 제공

그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 빌보드 차트에서 장기 흥행을 이어가고 있다.미국 음악 전문 매체 빌보드가 22일(현지시간) 발표한 최신 차트(11월26일 자)에 따르면 방탄소년단의 앤솔러지(선집) 앨범 ‘프루프’(Proof)는 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’에서 69위에 자리하며 23주 연속 차트에 진입했다.이 앨범은 ‘월드 앨범’ 3위, ‘톱 커런트 앨범 세일즈’ 40위, ‘빌보드 캐나디안 앨범’ 58위, ‘톱 앨범 세일즈’ 65위를 차지했다.방탄소년단은 개별 곡으로도 호성적을 이어 갔다. 올해 6월 발표된 ‘달려라 방탄’은 ‘빌보드 글로벌 200’과 ‘글로벌(미국 제외)’에 각각 135위와 83위로 재진입했고, ‘월드 디지털 송 세일즈’에서는 10위에 자리했다.‘글로벌(미국 제외)’에서는 ‘달려라 방탄’ 외에 ‘마이 유니버스’(My Universe)가 131위, ‘다이너마이트’(Dynamite)가 140위에 랭크됐고, ‘버터’(Butter)는 이 차트에 194위로 재진입했다.진의 솔로곡 ‘디 애스트로넛’(The Astronaut)은 ‘월드 디지털 송 세일즈’에서 3주 연속 1위를 지켰고, ‘디지털 송 세일즈’ 31위, ‘글로벌(미국 제외)’ 82위, ‘빌보드 글로벌 200’ 139위에 올랐다.정국과 찰리 푸스의 협업곡 ‘레프트 앤 라이트 (Left and Right) (Feat. 정국 of BTS)’는 ‘글로벌(미국 제외)’ 81위, ‘빌보드 글로벌 200’ 103위를, 제이홉의 솔로 앨범 ‘잭 인 더 박스’(Jack In the Box) 타이틀곡 ‘방화 (Arson)’는 ‘월드 디지털 송 세일즈’ 4위를 차지했다.(서울=뉴스1)