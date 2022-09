원호, 첫 유럽 투어 성료…“함께 해준 팬들에 감사”

가수 원호가 데뷔 이후 첫 유럽투어를 성공적으로 마쳤다.원호는 지난 4일(현지시간) 영국 런던 ‘인디고 앳 디 오투(Indigo at The O2)’에서 유럽 투어 ‘2022 유로피언 투어 파사드(2022 EUROPEAN TOUR FACADE)’의 마지막을 장식했다.원호는 8월 28일 독일 뮌헨을 시작으로 오버하우젠, 스페인 마드리드, 영국 런던에서 유럽 팬들과 만나 특별한 추억을 쌓았다.데뷔 앨범 ‘러브 시노님 #1 : 라이트 포 미(Love Synonym #1 : Right for Me)’의 타이틀 곡 ‘오픈 마인드(Open Mind)’로 시작을 알렸다.이후 ‘24/7’, ‘노 텍스트 노 콜(No Text No Call)’, ‘위니드(WENEED)’, ‘아이 온 유(Eye On You)’, ‘크레이지(CRAZY)’, ‘블루(BLUE)’ 등 풍성한 세트리스트로 공연을 가득 채웠다.원호는 “오랜만에 유럽 팬분들과의 만남에 설레고 좋았다. 저를 좋아해 주는 분들께 무대 위에서 보답하고자 많은 준비를 한 공연이었다” 라며 “함께 해준 유럽 팬분들에게 좋은 추억이 됐으면 좋겠다”고 소감을 전했다.이어 “또 함께 할 수 있는 날이 빨리 왔으면 좋겠다. 함께 해준 여러분 감사드리고, 좋은 음악으로 보답하겠다”고 앞으로의 활동에 대한 포부를 밝혔다.데뷔 2주년을 기념해 마지막 런던 공연 전 네이버 ‘브이 라이브(V LIVE)’를 통해 팬들과 2주년 기념 파티를 진행했다. 함께 케이크에 초를 불고, 유럽 투어 소감을 밝혔다.한편 원호는 18일에는 태국, 10월 7일과 8일에는 일본 도쿄에서 팬미팅 ‘오호호 트립’을 개최하며 글로벌 행보를 이어나간다.[서울=뉴시스]