포스코그룹, 철강 넘어 리튬·에너지로… “국가대표 핵심자원 공급자 도약”

포스코그룹이 철강 중심 사업 구조를 리튬, 희토류, LNG, 신재생에너지 등 자원 중심으로 넓힌다. 글로벌 공급망 불안과 저탄소 전환이 동시에 진행되는 상황에서 핵심 자원을 안정적으로 확보해 국가 산업 안보에 기여하겠다는 전략이다.
포스코그룹은 2일 ‘CEO 인베스터데이’를 열고 산업자원, 전략자원, 에너지자원을 아우르는 ‘트리플 코어’ 체제를 구축하겠다고 밝혔다. 이를 통해 ‘국가대표 핵심자원 공급자’로 도약하고 2035년 합산 기준 매출 187조 원, 영업이익 13조1000억 원을 달성한다는 목표를 제시했다.
트리플 코어는 철강을 중심으로 한 산업자원, 리튬·양극재·음극재·희토류 등을 포함한 전략자원, LNG·신재생에너지 등 에너지자원으로 구성된다. 기존 철강 경쟁력을 바탕으로 미래 산업에 필요한 핵심 소재와 에너지까지 사업 영역을 확장하겠다는 구상이다.
장인화 포스코그룹 회장은 이날 투자자들을 만나 “공급망 불안정과 저탄소 전환 가속화로 대외 불확실성이 심화되고 있는 지금이야말로 사업 포트폴리오의 과감한 혁신을 통해 새로운 성장 기회를 창출해야 할 때”라며 “철강, 소재에 이어 자원으로 업의 영역을 확장해 국가 산업 안보와 공급망 강화를 선도하겠다”고 말했다.
가장 중점을 둔 분야는 리튬이다. 포스코그룹은 2033년까지 연 17만3000톤 규모의 리튬 생산 체제를 완성해 글로벌 리튬 톱5 기업으로 도약하겠다는 계획을 내놨다. 2035년에는 리튬 사업에서 영업이익 1조8000억 원 이상을 달성한다는 목표도 세웠다.
염수 리튬 사업은 아르헨티나를 중심으로 확대한다. 포스코아르헨티나는 지난 3월 영업 흑자로 전환했으며, 아르헨티나 정부의 대규모 투자유치 제도인 RIGI 승인도 받았다. 포스코그룹은 2033년 염수 리튬 10만 톤 생산 체제 완성을 목표로 염수리튬 3·4단계 투자를 조기에 추진하기로 했다.
광석 리튬 분야에서는 호주 미네랄리소스와의 합작 계약을 통해 제련 사업 확장 기반을 마련했다. 이를 통해 연 18만7000톤 이상의 리튬 정광을 확보하고, 매년 2000억 원 규모의 안정적인 수익을 기대하고 있다.
희토류와 희귀·특수가스도 전략자원으로 키운다. 희토류는 전기차와 로봇 산업에 필요한 핵심 광물이고, 희귀·특수가스는 반도체 등 첨단산업에 쓰이는 필수 소재다. 포스코그룹은 이들 분야를 신성장 동력으로 육성해 국가 미래 산업 공급망 안정화에 기여한다는 방침이다.
철강 사업은 해외 성장 투자를 통해 돌파구를 찾는다. 국내 철강 수요 정체에 대응해 인도, 미국, 인도네시아 등 성장성이 높은 시장에서 2031년까지 생산능력을 1000만 톤까지 확대한다. 해외 투자로 확보한 수익은 국내 저탄소 전환 등에 재투자해 철강 사업의 경쟁력을 높일 계획이다.
에너지자원 사업에서는 LNG와 신재생에너지에 힘을 싣는다. LNG는 밸류체인별 확장 전략을 추진하고 글로벌 물동량 증가에 맞춰 트레이딩 규모를 확대한다. 신재생에너지는 국내 해상풍력과 해외 태양광 시장 진출을 본격화해 에너지 안보 강화에 나선다.
신사업으로는 프로세스 산업용 피지컬 AI 사업화를 추진한다. 철강 현장에서 축적한 설비 자동화·지능화 경험과 현장 데이터를 바탕으로 산업 현장에 적용 가능한 AI 사업 모델을 만들겠다는 계획이다.
포스코그룹은 사업 포트폴리오 전환을 뒷받침하기 위해 2026년부터 2028년까지 3년간 미래 성장 투자에 16조7000억 원을 투입한다.
지주회사 디스카운트 해소 방안도 제시했다. 포스코홀딩스는 상장 자회사 보유 지분율을 50% 수준까지 최적화하고, 이를 통해 확보한 재원을 전략자원 투자사업에 집중 투입할 계획이다. 매각 대금의 10% 상당액은 자사주 매입과 소각에 활용해 주주가치를 높이기로 했다.
포스코그룹은 국내에 이어 오는 6일 싱가포르, 8일 홍콩에서도 CEO 인베스터데이를 열고 글로벌 투자자와의 소통을 이어갈 예정이다.
황소영 기자 fangso@donga.com
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