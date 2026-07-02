KB금융, ‘무료 관람 프로젝트’ 인기 박물관·미술관 공개… 1위는 김천시립박물관

KB금융그룹은 ‘KB금융그룹과 함께하는 공립 박물관·미술관 무료 관람 프로젝트’ 인기 시설을 2일 공개했다. 가족 단위 문화활동이 활발한 4월 1일부터 5월 31일 데이터를 기준으로 많은 관객이 방문한 공립 박물관·미술관을 선정했다고 한다.
가장 많은 방문객이 찾은 전시·관람 공간은 경북 김천시립박물관으로 집계됐다. 이곳은 지역 역사와 문화유산을 중심으로 기획전과 체험 프로그램을 운영하는 곳이다. 어린이 문화체험실, VR 체험실, 영상실 등을 갖춘 복합문화공간이다.
두 번째로 방문객이 많았던 장소는 전남광주 한국민화뮤지엄으로 나타났다. 이곳은 전통 민화를 전문적으로 소개하는 곳으로, 조선시대 민화와 현대 민화를 전시하고 있다. 민화 체험, 교육 프로그램 등도 운영하고 있다.
신청 유형별로 보면 2인 이하 개인 관람객에게 가장 많은 선택을 받은 곳은 서울 종로구립 박노수미술관으로 집계됐다. 이곳은 한국화가 박노수 화백이 실제 거주했던 가옥을 미술관으로 조성한 공간이다. 전통 한옥과 서양식 건축 양식이 어우러진 건축미와 함께 작가의 작품 세계를 경험할 수 있다.
3인 이상 단체 관람객에게 사랑을 받은 곳은 경기 포천 한탄강세계지질공원센터로 나타났다. 이곳은 김천시립박물관에 이어 2위를 기록했다. 이곳은 한탄강 유역 지질·생태·문화 자원을 소개하는 공간으로, 유네스코 세계지질공원의 형성 과정 등을 확인할 수 있다. 교육 콘텐츠도 운영하고 있다.
미술관 부문으로 좁히면 경남 클레이아크김해미술관이 사랑을 받은 것으로 나타났다. 이곳은 도기, 자기, 건축을 결합한 독창적인 콘셉트 미술관이다. 건축도자 분야를 중심으로 예술과 공간, 재료의 관계를 새롭게 조명하는 전시를 선보이고 있다.
가장 인기 있는 체험 프로그램은 경북 경산시립박물관 ‘숲에서 만나는 경산의 시간’으로 집계됐다. 경산시립박물관은 선사시대부터 현대에 이르는 경산의 역사와 문화를 체계적으로 소개하는 역사문화 공간이다. 이번 프로그램은 숲길 탐방, 문화 해설, 체험 활동 등으로 구성됐다.
경남 진주시립이성자미술관 체험형 프로그램 ‘자기, 그림: 화가들의 도예 세계’도 호응을 얻은 것으로 나타났다. 이곳은 진주 출신 화가 이성자 화백의 작품과 예술 세계를 소개하는 공공미술관이다. 5월에 진행된 프로그램은 이 화백의 작품 세계를 감상하고 도자기 페인팅 체험을 진행하는 방식으로 구성됐다.
KB금융에 따르면 지난해 9월부터 시작된 KB 무료관람 프로젝트를 이용한 고객은 올 5월까지 7만4000여 명으로 파악됐다. KB 무료 관람 프로젝트는 KB금융과 한국박물관협회가 운영하는 문화예술 지원 사업이다. KB국민은행 이용자는 KB스타뱅킹에서 국민 지갑을 통해 신청하면 전국 주요 공립 박물관·미술관 60여 곳의 전시와 체험 프로그램을 무료로 이용할 수 있다.
프로젝트는 정부의 ‘문화가 있는 날’ 확대 취지에 맞춰 마련됐다. 정부는 매달 마지막 주 수요일에 시행하던 기존 제도를 개정해 올 4월부터 매주 수요일로 확대 시행하고 있다. KB금융 관계자는 “‘문화가 있는 날’이 지향하는 일상 속 문화 향유 가치에 공감했다”며 “문화 경험이 일부에 한정되지 않고 더 넓게 확산될 수 있도록 전 국민을 대상으로 박물관·미술관 무료 관람을 지원했다”고 밝혔다.
KB금융은 공립 박물관·미술관 무료 관람 프로젝트 외에도 다양한 문화예술 프로젝트를 이어오고 있다. 주요 계열사인 KB증권은 ‘영화관에서 만나는 미술관’이라는 테마로 미술 작품과 예술사를 접목한 문화 강연 프로그램을 운영하고 있다. KB라이프는 한강 반포 솔빛섬에 VIP고객을 초청해 다이닝과 재즈 공연을 함께 즐기는 복합 문화 프로그램을 선보이고 있다.
양종희 KB금융 회장은 “문화예술이 우리에게 건네는 가장 큰 가치는 무엇이 중요한가를 되묻게 하는 본질의 경험”이라며 “KB금융은 예술이 남기는 본질적인 울림이 사회의 감수성을 넓히고 일상을 풍요롭게 한다는 믿음으로 문화예술 현장을 꾸준히 지원해 왔다”고 했다. 그러면서 “KB금융이 고객에게 금융의 본질인 신뢰라는 가치를 전하듯 문화예술이 담고 있는 본질이 더 많은 분의 일상에 닿을 수 있도록 앞으로도 다양한 지원을 꾸준히 이어갈 것”이라고 덧붙였다.
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