우리은행, 삼성월렛머니 포인트 활용처 확대… 다이소·CU 추가

우리은행이 삼성전자와 함께 만든 선불 충전형 간편결제 서비스 ‘삼성월렛머니·포인트’ 결제처에 생활용품점 다이소와 편의점 CU가 추가됐다. 삼성월렛머니·포인트는 이용자가 삼성월렛머니로 결제하면 일정 금액을 포인트로 받을 수 있는 서비스다. 출시 약 7개월 만에 가입자가 250만 명을 넘어섰다.
우리은행은 삼성월렛머니·포인트 전략가맹점에 다이소와 CU가 새롭게 포함됐다고 2일 밝혔다. 이로써 삼성월렛머니·포인트 오프라인 사용처는 편의점 GS25, CU, 다이소로 늘었다. 온라인 사용처는 네이버플러스스토어, 롯데ON다.
삼성월렛머니·포인트는 삼성월렛 앱에서 결제부터 충전은 물론, 포인트 적립과 포인트 사용까지 할 수 있는 서비스다.
삼성월렛머니는 실물 카드가 필요 없는 모바일 결제 수단이다. 기존에 사용하는 은행 계좌를 삼성월렛 머니와 연결하면 충전해서 사용할 수 있다. 계좌 충전과 우리은행 현금자동입출금기(ATM) 출금 수수료가 무료다. 계좌 이체도 월 10회까지 무료로 쓸 수 있다.
삼성월렛포인트는 삼성월렛 머니로 결제할 때마다 자동으로 쌓이는 리워드 서비스다. 결제 시 일정 금액의 포인트가 적립되며, 고객은 적립된 포인트를 다시 결제에 사용할 수 있다.
우리은행은 이번 제휴가 삼성월렛머니의 오프라인 결제 접점을 확대하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다. 향후 소액 결제가 빈번한 유통 채널과의 협력을 강화하고 식음료, 뷰티, 문화·엔터테인먼트 등의 업종으로 제휴를 넓혀 나갈 계획이다.
김동진 우리은행 플랫폼사업부장은 “다이소와 CU는 고객 생활과 가까운 대표 유통 채널인 만큼 이번 제휴는 삼성월렛머니의 서비스 경쟁력을 높이는 중요한 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 전략가맹점 확대와 차별화된 혜택을 통해 삼성월렛머니의 이용 편의성을 지속적으로 높여 나가겠다”고 말했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
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