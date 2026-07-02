지난달 소비자물가 3.2% 상승…2년6개월만의 최대폭

지난달 소비자물가가 2년 6개월 만에 가장 큰 폭으로 뛰었다. 중동 전쟁으로 인한 국제 유가 상승의 여파가 지속되며 휘발유와 경유가 각각 20%대, 30%대 상승률을 유지했다. 여기에 여름철을 앞두고 밥상 물가까지 들썩이고 있다.
2일 국가데이터처가 발표한 소비자물가 동향에 따르면 6월 소비자물가는 1년 전보다 3.2% 상승했다. 2023년 12월(3.2%) 이후 상승 폭이 가장 컸다. 소비자물가 상승률은 5월(3.1%) 2년 2개월 만에 3%대로 올라선 데 이어 두 달 연속 3%대를 유지하고 있다.
지난달 휘발유는 23.1%, 경유는 33.7% 올랐다. 이로 인해 석유류 가격은 전년 대비 24.7% 상승했다. 러시아-우크라이나 전쟁 초반인 2022년 7월(35.2%) 이후 가장 큰 상승 폭이다. 중동 전쟁으로 인한 기름값 충격이 전체 물가를 끌어올렸다.
쌀(11.7%), 달걀(10.3%), 국산 쇠고기(7.5%) 등 자주 소비되는 먹거리 가격도 뛰었다. 농축수산물 물가 전반은 1년 전보다 3.2% 오르며 5월(2.2%)보다 상승률이 확대됐다. 농산물 가격(1.1%)은 5개월 만에 전년 대비 상승 전환했고 축산물(6.2%)은 3월(6.2%) 이후 다시 6%대 상승 폭을 보였다.
한성숙 국무총리는 이날 비상경제점검회의에서 “고유가와 고환율 상황에 더해 주요국 기준금리 인상 가능성까지 커지고 있어 정부의 밀착 대응이 필요하다”며 “민생 밀접 품목의 가격 동향을 실시간 모니터링하는 등 물가 안정에 최선을 다해달라”고 말했다.
세종=김수연 기자 syeon@donga.com
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