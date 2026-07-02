CJ제일제당, 식품-기술-핵심소재 3대축 재편

전략 제품 앞세워 글로벌 시장 공략
CJ제일제당이 실적 부진에 대응하고 미래 성장동력을 확보하기 위해 ‘식품’과 ‘바이오’로 이원화되어 있던 사업 구조를 3개 부문으로 재조정한다.
CJ제일제당은 기존 사업 구조를 ‘라이프스타일식품’, ‘기술소재’, ‘핵심소재’ 등 3개 부문으로 개편한다고 1일 밝혔다. 라이프스타일식품 사업부문은 2025년부터 식품 사업을 이끌어온 그레고리 옙 대표가 담당한다. 햇반과 ‘비비고’ 브랜드 등 글로벌 전략 제품을 앞세워 글로벌 시장 확대에 집중한다.
기술소재 사업부문은 차별화된 기술개발 역량을 기반으로 미래 먹거리 개발 및 신시장 개척을 담당한다. 글로벌 시장을 선도하는 조미소재 ‘핵산’, 천연조미소재 ‘테이스트앤리치(TnR)’, 친환경 플라스틱 소재로 각광받는 ‘PHA’ 등이 대표 사업이다. 윤석환 CJ제일제당 대표가 기술소재 사업부문 대표를 겸임한다.
핵심소재 사업부문은 식품, 사료 원료 소재 사업 간 시너지를 노린다. 2020년 CJ푸드빌 대표 취임 후 흑자 전환을 통한 수익성 확대와 K베이커리 등 글로벌 사업 가속화를 통해 경영 성과를 인정받은 김찬호 전략지원부문 대표가 지휘한다. 윤 대표는 “각 사업의 본질과 목적에 맞춘 전략으로 실행력을 높여 미래 성장 기회를 확보하기 위한 취지”라고 밝혔다.
남혜정 기자 namduck2@donga.com
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