성과급 교섭 불발된 카카오 노조, 29일 ‘로그아웃 데이’ 강행한다

카카오 노조가 성과급 보상체계를 둘러싼 사측과의 교섭에서 끝내 합의에 이르지 못하면서 당초 예고했던 대로 29일 ‘로그아웃(log out) 데이’를 진행한다. 10일 반일(半日) 파업에 이은 두 번째 집단 행동이다.
28일 카카오 노동조합에 따르면 29일 로그아웃 데이에는 카카오, 카카오페이, 카카오엔터프라이즈, 디케이테크인, 엑스엘게임즈 등 5개 법인 조합원이 참여한다. 조합원들은 전일 연차나 오프를 사용해 하루 동안 업무를 중단하고 사내 업무 시스템에서 모두 로그아웃할 예정이다.
카카오 본사 노조 조합원은 약 2500명이며, 계열사를 포함하면 참여 대상은 최대 3000명 규모로 추산된다. 다만 실제 참여 인원은 파업 당일 확정될 전망이다. 노조는 “당일 별도 집회나 오프라인 행동 없이 온전한 로그아웃으로 진행할 예정”이라며 “별도 입장 발표도 계획하고 있지 않다”고 밝혔다.
카카오 노사는 성과급 지급 규모를 두고 두 달 넘게 이견을 좁히지 못하고 있다. 노조는 영업이익의 약 13~14% 수준인 1인당 1000만원 상당의 성과급 지급을 요구하고 있지만, 사측은 회사 경영에 부담이 되는 수준이라며 수용이 어렵다는 입장이다. 5월 단체협약 교섭이 결렬된 이후 추가 협상을 이어왔지만 결국 접점을 찾지 못했다.
이번 로그아웃 데이는 10일 진행된 4시간 반일 파업과 달리 조합원들이 하루 동안 업무와 사내 시스템에서 모두 이탈하는 방식이어서 서비스 운영에 미칠 영향에 관심이 쏠린다. 1차 파업에는 5개 법인 기준 약 1500명이 참여했지만 서비스 장애는 발생하지 않았다.
다만 업계에서는 참여 규모가 확대될 경우 장애 발생 시 비상 상황 대응이 늦어지는 등 일부 차질이 빚어질 가능성을 주시하고 있다. 서승욱 카카오노조 지회장은 1차 파업 당시 백브리핑에서 “장애가 발생했을 때 대응이 다소 늦어질 수는 있지만, 하루 쉰다고 큰 문제가 생기지는 않을 것”이라고 말했다.
카카오 관계자는 “이용자분들의 불편이 없도록 필요한 대응 체계를 갖추고 안정적인 서비스 운영에 최선을 다할 것”이라며 “조속한 합의를 위해 지속적으로 노조와 대화 협의해 나갈 예정”이라고 말했다.
한채연 기자 chaezip@donga.com
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