영양과 편의성 모두 담았다… ‘심형탁 주먹밥’으로 뜬 ‘위드잇 볼시리즈’ 눈길

SNS를 중심으로 육아 가정의 관심을 받아온 농업회사법인 엔엘글로벌㈜의 유아·가족 식품 브랜드 위드잇(WITHEAT) ‘볼시리즈’가 최근 방송을 계기로 다시 주목받고 있다. 최근 KBS2 예능 프로그램 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’에서는 배우 심형탁이 아들 하루를 위해 직접 주먹밥을 만드는 모습이 소개되며 시청자들의 눈길을 끌었다.
해당 장면에 활용된 위드잇 볼시리즈는 야채볼, 소고기볼, 까망볼, 치즈볼 등으로 구성돼 있으며, 원재료의 영양을 살린 것이 특징이다. 야채볼은 국산 채소를 동결건조해 만들었고 소고기볼은 한우를 활용했다. 까망볼은 기름에 볶지 않고 구워낸 김자반을 사용했으며, 치즈볼은 자연치즈를 원료로 사용했다.
이 제품들은 방송에서 화제가 된 주먹밥 외에도 볶음밥, 죽, 토핑 등 다양한 메뉴에 활용할 수 있어 영양과 편의성을 동시에 고려하는 육아 가정에서 각광받고 있다.
엔엘글로벌㈜ 관계자는 “우리 기업 역시 대표와 사장이 조리사 자격증 6개를 취득하는 등의 열정을 다하고 있다”며 “이번 방송을 통해 많은 부모들이 아이 식사 준비에 편리하게 활용하길 바란다”고 말했다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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