다양한 기업에 맞는 인재 채용 서비스

[2026 국가서비스대상] 글로벌 인재채용 컨설팅 로버트월터스코리아㈜
Robert Walters Korea ★★
로버트월터스코리아㈜의 Robert Walters Korea가 ‘2026 국가서비스대상’ 글로벌 인재채용 컨설팅 부문 대상을 수상했다. 6년 연속이다.
로버트월터스코리아는 시장을 선도하는 채용 솔루션 및 컨설팅 기업으로 2010년 설립 이후 유수의 글로벌 기업부터 대기업, 중소기업, 스타트업을 포함한 국내 기업까지 다양한 기업 고객에게 최적화된 인재 채용 서비스를 제공하며 높은 실적과 신뢰도를 쌓아왔다.
재무회계, 인사관리, 법률, 소비재, IT 및 기술혁신, 화학, 중공업, 자동차, 반도체 등 다양한 산업에서 양질의 채용 서비스를 제공하며 인재 채용의 새로운 기준을 세워왔다. 산업 및 직무별 전문 컨설턴트 팀을 기반으로 운영되는 로버트월터스는 각 분야에 대한 깊이 있는 이해와 전문성을 바탕으로 기업의 조직 문화와 비즈니스 방향성, 인재 확보 전략까지 종합적으로 고려한 맞춤형 채용 서비스를 제공하고 있다. 또한 전 세계 30여 개국 로버트월터스 지사와의 글로벌 네트워크를 통해 형성된 폭넓은 인재풀을 바탕으로 국내에서 확보하기 어려운 글로벌 인재를 발굴하고 추천하고 있다.
특히 최근 급변하는 고용 환경과 유연한 인력 운영 수요 증가에 따라 정규직 인재 채용뿐만 아니라 계약·파견직 인재 채용 서비스를 지속적으로 강화하고 있다. 단기 프로젝트, 육아휴직 대체 인력 등 다양한 기업의 니즈에 대응하며 최적의 인재를 연결하는 맞춤형 채용 솔루션을 제공하고 있다.
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