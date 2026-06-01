질문-토론 자연스러운 문화 구축

[2026 국가서비스대상] 기업문화 혁신 플랫폼 ㈜영림원소프트랩
에버레스크(EverAsk)
㈜영림원소프트랩의 에버레스크(EverAsk)가 ‘2026 국가서비스대상’ 기업문화 혁신 플랫폼 부문 대상을 수상했다.
AI 시대에는 정보를 많이 아는 것보다 좋은 질문을 던지는 능력이 더욱 중요해지고 있다. 영림원소프트랩은 구성원의 다양한 의견과 아이디어가 조직의 성장 동력으로 이어질 수 있도록 질문과 참여를 기반으로 한 기업문화 혁신 플랫폼 ‘에버레스크’를 운영하고 있다. 에버레스크는 익명 기반의 의견 공유 기능을 제공해 조직 내 심리적 안정감을 높이고 구성원의 다양한 의견과 아이디어를 자연스럽게 이끌어낸다. 이를 통해 창의적이고 생산적인 회의 문화와 참여 중심의 조직문화를 구축할 수 있도록 지원한다.
특히 에버레스크는 질문이 살아 있는 회의 문화를 만드는 데 초점을 맞추고 있다. 회의 전에는 사전 의견을 수렴하고, 회의 중에는 적극적인 참여를 통해 다양한 의견을 이끌어 내며, 회의 결과는 실제 실행과 개선 활동으로 연결되도록 지원한다. 이를 통해 일부 구성원 중심의 회의 문화를 벗어나 모두가 참여하는 소통 환경을 조성한다.
또한 구성원들이 공감할 수 있는 질문을 발굴하는 콘테스트 기능과 다양한 설문 기능을 지원해 조직 내 소통을 활성화하고 최고경영자와 구성원이 직접 소통할 수 있는 환경을 제공한다. 이를 통해 조직은 합리적이고 투명한 의사결정을 추진할 수 있으며 구성원들은 조직 운영에 적극적으로 참여할 수 있다.
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