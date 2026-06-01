MICE 플랫폼으로 글로벌 교두보 제공

경기도 고양시에 위치한 킨텍스(KINTEX)는 국내 최대 전시 인프라를 보유한 대한민국 대표 전시컨벤션센터다. 다수의 박람회를 비롯해 콘서트, 문화 행사 등 연간 1500회 이상의 행사가 개최되는 킨텍스는 B2B 무역 마케팅, B2C 고객 서비스, K-MICE 글로벌 확장이라는 세 축으로 국내외 산업과 경제에 실질적인 가치를 창출해내고 있다. 2022년 흑자 전환 이후 3년 연속 역대 최대 재무 성과를 경신하며 2025년 경영 실적 1026억 원을 달성했다. 킨텍스는 대한민국 전시컨벤션 산업의 새로운 이정표를 제시하고 있다.
킨텍스는 기업과 바이어가 만나는 무역 마케팅의 장으로 국내 산업 경쟁력 강화에 기여한다. 국제항공우주방위산업전(ADEX), 서울모빌리티쇼, K-뷰티엑스포 등 대규모 무역 전시회 개최로 국내 유망 산업의 미래를 보여주는 한편 국내 중소기업 육성을 위해 구매·수출 상담회 운영은 물론 별도의 매칭 지원 사업을 운영하며 실질적인 해외 판로 개척을 지원한다.
특히 제3전시장 착공으로 주차 공간이 감소하는 상황에서도 킨텍스는 자체 개발 주차 서비스 ‘주차몽땅’을 통해 위기를 기회로 전환했다. 실시간 잔여 주차 안내, 인근 주차장 연동, 사전 정산 시스템을 내재화함으로써 2025년 주차 면수 감소 첫해 주차 고객 만족도를 오히려 개선하는 성과를 거뒀다.
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