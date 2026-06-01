국가의 건강한 삶 위한 맞춤형 건강정보 제공

건강보험심사평가원(이하 심평원)의 건강e음이 ‘2026 국가서비스대상’ 의료 정보 앱 부문 대상을 수상했다. 2년 연속이다.
심평원은 국민의 알권리 충족 및 건강 정보 등의 질 높은 서비스를 제공하기 위해 건강e음을 운영하고 있다. 의료 정보와 마이데이터를 기반으로 ‘우리지역 좋은 병원 찾기’ ‘내가 먹는 약! 한눈에’ ‘내 진료정보 열람’ 등 국민에게 유용한 건강 정보를 제공하고 있다.
특히 정부 통합인증(Any-ID) 기능이 신설돼 어떠한 민간, 공공 인증 수단이라도 단 한 번의 인증으로 각종 서비스를 이용할 수 있다.
△‘약! 찍어보는 안심정보’ 서비스는 의약품명을 입력하거나 바코드를 찍어 의약품의 안전한 사용을 위한 기본 정보 및 식품의약품안전처의 회수 의약품 여부를 확인할 수 있다. △‘맞춤형 건강정보’를 통해서는 최근 5년 동안 많이 진단받은 질병이나 처방약, 내 연령대별 많이 진단받은 질병도 알 수 있다. 또한 △‘우리지역 좋은 병원 찾기’ 서비스는 국민이 현재 위치한 장소를 기준으로 주변 병원과 약국 등의 위치와 적정성 평가 등급 등을 제공하고 있다.
아울러 △‘내가 먹는 약! 한눈에’는 개인 건강관리 및 의료기관 진료에 도움이 되는 개인별 의약품 투약 이력과 의약품 알레르기·부작용 정보를 실시간으로 제공하고 있다. △‘내 진료정보 열람’ 서비스는 심사가 완료된 진료 비용에 대해 일자별 진료 내역과 처방 조제 내역을 이용자가 직접 확인 가능한 서비스다.
이 외에도 의료기관별·진료항목별 ‘비급여 진료비용 조회’는 물론 국민이 의료기관에서 진료를 받고 지불한 비용 중 전액 본인 부담한 금액과 비급여 진료 비용이 법령에서 정한 요양급여 기준에 맞게 부담됐는지 확인할 수 있는 ‘진료비 확인 요청’ 서비스도 제공하고 있다.
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