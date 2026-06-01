에너지 서비스로 디지털 플랫폼 확대

한전KDN㈜의 K-ECP가 ‘2026 국가서비스대상’ 에너지 클라우드 서비스 부문 대상을 수상했다. 4년 연속이다.
국내 유일의 에너지 ICT 플랫폼 전문 공기업인 한전KDN은 전력산업 전반에 대한 풍부한 사업 수행 경험과 ICT 역량을 기반으로 고객사의 디지털 전환(DX)과 AI 전환(AX)을 선도하는 에너지 분야 특화 클라우드 플랫폼 사업을 전개하고 있다. 송변전시스템(SCADA), 원격검침인프라(AMI) 등 에너지 ICT 분야에서 축적한 기술력과 운영 노하우를 바탕으로 안정성과 보안성이 요구되는 클라우드 서비스 경쟁력을 지속적으로 강화하고 있다.
한전KDN의 K-ECP는 국가 보안 체계를 준수하는 소버린 클라우드 플랫폼으로 기후에너지환경부 및 산업통상부 산하 공공기관과 DX·AX 전환에 어려움을 겪는 중소기업 등을 대상으로 신뢰성 높은 클라우드 서비스를 제공하고 있다. K-ECP는 자체 인프라 기반의 CSP 서비스와 MSP 서비스는 물론 에너지 특화 SaaS(서비스형 소프트웨어)를 통합 제공함으로써 디지털 플랫폼 생태계를 확대해 나가고 있다.
특히 K-ECP는 국가정보원이 제시한 ‘국가 클라우드 컴퓨팅 보안 가이드라인’과 ‘국가 클라우드 보안관제 가이드라인’을 준수하며 국가 보안관제 체계(3선 보안관제)를 적용·구축함으로써 정보 보안이 필수인 공공기관에 안정적인 클라우드 서비스를 제공한다.
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