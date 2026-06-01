개인 금융 정보 한 곳에서 통합조회

농업협동조합중앙회(이하 농협중앙회)의 NH콕마이데이터가 ‘2026 국가서비스대상’ 마이데이터 부문 대상을 수상했다.
마이데이터는 여러 금융기관에 흩어진 개인의 금융 정보를 한곳에서 통합 관리할 수 있도록 지원하는 서비스다. 농협상호금융은 2021년 12월 상호금융권 최초로 마이데이터 서비스를 도입한 이후 금융과 생활을 연결하는 종합 플랫폼으로 고도화해 왔다.
NH콕마이데이터는 예·적금, 대출, 카드, 보험 등 일반적인 금융자산은 물론 자동차와 부동산 정보까지도 한눈에 관리할 수 있는 금융정보 통합조회 서비스를 제공한다. 이에 그치지 않고 소비 패턴과 자산 현황을 종합적으로 분석하는 고객 맟춤형 자산 분석을 기반으로 가계재무, 미래준비, 부채관리 등 3가지 영역에 대한 재무 건강 진단 서비스를 제공해 체계적이고 객관적인 자산관리를 지원하고 있다.
특히 NH콕마이데이터는 지역 축제, 농촌 여행, 지역 문화시설 등 지역 정보와 고객에게 유용한 생활 정보를 제공해 지역 경제 활성화와 농촌 가치 확산에도 기여하고 있다.
이 같은 차별화된 서비스 경쟁력을 바탕으로 NH콕마이데이터 가입자는 지난 2월 700만 명을 돌파했으며 현재 734만 명이 이용하는 국내 대표 마이데이터 플랫폼으로 자리매김했다.
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