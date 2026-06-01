다양한 위험을 ‘하나의 상품’으로 보장

AXA손해보험㈜(이하 악사손보)의 (무)AXA올인원종합보험(갱신형)이 ‘2026 국가서비스대상’ 종합보험 부문 대상을 수상했다. 7년 연속이다.
(무)AXA올인원종합보험(갱신형)은 일상생활에서 발생할 수 있는 다양한 위험을 하나의 상품으로 폭넓게 보장하는 종합보험의 특성과 개인 맞춤형 설계를 잘 반영해 고객들에게 높은 평가를 받고 있다. 질병, 상해, 각종 비용 등 일상에서 발생할 수 있는 주요 리스크를 통합 보장하는 상품으로 고객의 니즈에 따라 특약을 유연하게 선택 및 구성할 수 있는 것이 큰 장점이다. 개인별 상황에 따라 맞춤형 보장 구성이 가능하며 변화하는 의료 환경과 생활 패턴에 맞춰 실질적인 보장 중심의 설계를 통해 고객 선택의 폭을 넓혔다.
악사손보는 자동차보험 중심의 인식을 넘어 건강보험을 포함한 다양한 보장 영역을 아우르는 종합손해보험사로서 포트폴리오를 강화하고 있다. 최근 건강 관련 보장 및 예방 중심 서비스에 대한 고객 수요가 확대됨에 따라 질병 및 상해 보장을 위한 상품 개발에 집중하며 건강보험 경쟁력을 확대하고 있다. 전화 한 통으로 가입 가능한 간편한 절차를 도입해 고객 접근성과 가입 편의성 강화에도 힘쓰고 있다. 이와 함께 악사손보는 고객의 일상과 건강을 함께 지원하는 보험 서비스 경쟁력도 강화해 나갈 방침이다. 단순 보장을 넘어 예방과 건강관리까지 아우르는 서비스 확대를 통해 변화하는 보험 환경 속에서도 미래를 준비할 수 있도록 지원해 나갈 계획이다.
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