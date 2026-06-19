“월드컵과 즐기는 ‘진로(JINRO)’”… 하이트진로, 美시애틀 한국문화축제 참여

하이트진로가 미국 시애틀에서 열린 ‘한국문화축제’에 후원사로 참여한다.
하이트진로는 18일(현지시간) 시애틀의 랜드마크인 ‘스페이스 니들(Space Needle)’ 앞 야외광장에서 열린 한국문화축제에서 참여해 진로(JINRO) 음용 기회를 제공했다고 밝혔다.
한국문화축제는 LA한국문화원, 광역시애틀한인회, 시애틀총영사관이 공동 주관하는 첫 대규모 K-컬처 행사다. K-팝 및 국악 공연, 한복 패션쇼, K-뷰티, 한식 체험 등 다양한 콘텐츠를 체험할 수 있다.
하이트진로는 행사장 내 ‘비어가든(Beer Garden)’에 유일한 한국 주류사로 참가한다. 이곳에서 참이슬 후레쉬, 참이슬 오리지널, 청포도에이슬, 레몬에이슬 등 총 4종의 제품을 선보인다.
또한 한국과 멕시코의 월드컵 축구 경기를 함께 관람하며 대규모 거리 응원전도 진행했다. 진로(JINRO) 로고가 새겨진 응원 도구 및 편의 용품들을 제공하고, 두꺼비 캐릭터를 활용한 포토존을 운영했다.
하이트진로는 이번 행사 외에도 캘리포니아, 뉴욕 등 미국 주요 지역의 주류 판매 매장에서 진로(JINRO)와 함께하는 대한민국 국가대표 경기 단체 응원 행사를 진행하는 등 현지 소비자들과 뜨거운 스포츠 경기의 열기를 이어갈 계획이다. 이를 통해 현지 소비자와의 접점을 확대하고, 미국 내 K-주류 선도 기업으로서의 확고한 입지를 다지겠다는 전략이다.
한편 하이트진로는 미국에서 스포츠 마케팅을 핵심 마케팅으로 적극 활용하고 있다. MLB 다저스와 2012년부터 스폰서십을 이어가고 있으며, 2023년 메이저리그 축구(MLS)팀 ‘뉴욕 레드불스’와 공식 후원 계약을 맺기도 했다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
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