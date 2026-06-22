AI 시대, 경영의 답을 ‘사람’에서 찾다…11월 서울서 ‘WCBM 2026’ 개최

인공지능이 산업과 조직, 일자리와 교육의 구조를 빠르게 바꾸는 가운데 기술 발전과 인간의 존엄, 윤리적 책임을 함께 논의하는 국제 학술대회가 서울에서 열린다.
사단법인 사람과세계경영학회(P&GBA, 회장 최정길)는 오는 11월 6일부터 9일까지 서울 세종대학교에서 ‘제7회 세계경영학술대회(World Conference on Business and Management 2026·WCBM 2026)’를 개최한다고 밝혔다. 올해 주제는 ‘AI 산업혁명과 인간, 인류－기술과 윤리, 그리고 미래 경영(The AI Industrial Revolution, Human, and Humanity－Managing Technology, Ethics, and the Future)’이다.
세계 10여 개국의 학자와 전문가들이 참여해 AI가 기업의 의사결정과 조직구조, 노동시장, 교육과 사회에 미치는 영향을 살펴보고, 기술 혁신과 인간 중심의 가치가 공존할 수 있는 미래 경영의 방향을 논의한다. 학술논문 발표는 현장과 온라인을 병행하는 하이브리드 방식으로 진행되며, 논문 초록 접수는 8월 31일까지다.
사람과세계경영학회는 올해 WCBM부터 교육과 연구, 조직 운영 현장에서 사람 중심의 가치를 실천해 온 인물을 조명하는 세 가지 스페셜 트랙을 처음 도입한다.
신설되는 부문은 △학생의 존엄과 성장, 배려와 공동체의 가치를 교육 현장에서 실천한 교사를 위한 ‘인본주의 경영 실천 교사상’ △인간 중심 교육과 연구, AI 윤리와 지속가능경영 발전에 기여한 국내외 교수를 위한 ‘인본주의 경영교육 교수상’ △구성원 존중과 윤리경영, 포용과 상생을 실천한 기업·공공·비영리기관 리더를 위한 ‘인본주의 경영 실천 리더십상’이다.
기관과 개인의 추천은 물론 후보자 본인 신청도 가능하다. 추천 접수는 7월 1일부터 9월 18일까지 WCBM 사무국 이메일을 통해 받으며, 최종 수상자는 분야별 전문가 심사와 주요 공적에 대한 사실 확인을 거쳐 선정된다. 시상식은 WCBM 2026 폐회식에서 열릴 예정이다.
WCBM 2026은 11월 8일 공식 프로그램으로 ‘글로벌 그레이트 디베이트(Global Great Debate·GGD)’를 개최하고 국내외 발표자와 토론자를 공개 모집한다. GGD는 승패를 가리는 경쟁형 토론이 아니라 학계, 산업계, 정부·공공기관, 교육기관과 비영리 분야 전문가들이 AI 시대의 쟁점을 공유하고 미래 경영의 방향을 모색하는 국제 공개 토론 프로그램이다. 주요 논의 분야는 AI가 가져오는 산업과 경영의 변화, AI 윤리와 책임 있는 거버넌스, 인간 중심 경영, 미래 일자리와 교육, ESG와 지속가능한 사회 등이다.
참가자는 발표자 또는 토론자로 지원할 수 있으며, 관련 분야의 전문성과 현장 경험, 관점의 독창성과 토론 기여 가능성 등을 종합적으로 심사한다. 참가 신청은 7월 1일부터 9월 18일까지 WCBM 사무국 이메일을 통해 받는다.
이번 대회에서는 미래 세대가 AI 시대의 기술과 윤리, 인간 중심의 가치를 직접 연구하고 발표하는 ‘제10회 청소년 국제학술논문대회(International Junior Academic Competition·IJAC 2026)’도 연계 행사로 열린다.
초등학생은 영어로 창의 독후감을, 중·고등학생은 영어로 연구논문 또는 연구노트를 제출 및 발표하게 되며, 우수 참가자는 자신의 연구 성과가 국제학술지 게재되는 기회를 얻을 수 있다. 또한, WCBM 2026에 참여하는 세계 유수의 석학들과 직접 대면하여 자신의 연구 결과를 토론하고, 심도 있는 학술 코칭을 받는 특별한 기회를 갖게 된다. 참가를 희망하는 중·고교생은 2026년 7월 31일까지 연구계획서 또는 초록을 반드시 제출해야 한다.
학회 관계자는 “AI 기술이 급속도로 발전하는 시대일수록 기술 중심이 아닌 인간 중심의 가치와 윤리를 함께 고민하는 것이 중요하다”며 “IJAC를 통해 청소년들이 학문적 탐구를 통해 미래 사회를 바라보는 시각을 확장하는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.
WCBM 2026의 논문 제출, 스페셜 트랙 후보자 추천 및 GGD 참가 신청에 관한 자세한 사항은 WCBM 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다. IJAC 참가 안내는 IJAC 공식 홈페이지에서 제공한다.
댓글 0