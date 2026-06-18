넥써쓰, 626억원에 토종 앱마켓 ‘원스토어’ 인수

블록체인 게임 플랫폼 넥써쓰가 SK스퀘어로부터 국산 애플리케이션(앱) 마켓 원스토어를 인수했다.
넥써쓰는 18일 이사회를 열고 원스토어 주식 2024만7990주(지분율 89.03%)를 약 626억원에 양수하기로 결정했다. 인수 예정일은 이달 29일로, 넥써쓰는 원스토어의 최대 주주에 오르며 경영권을 확보하게 됐다. 넥써쓰는 장현국 전 위메이드 대표가 설립한 기업으로 블록체인 플랫폼 ‘크로쓰’를 중심으로 사업을 전개하고 있다
매각 주체는 SK스퀘어(45.78%), 네이버(24.06%), 스틸넘버원제일차(17.02%), 크래프톤(2.17%)이다. 이번 인수 과정에서 SK스퀘어, 네이버, 크래프톤은 넥써쓰에 전략적 투자자로 참여한다. 이를 통해 원스토어가 기존에 구축해 온 사업 기반과 파트너십, 생태계는 그대로 유지 및 강화될 예정이다.
넥써쓰는 원스토어 인수를 통해 국내 시장에서 3800만대 이상 설치된 원스토어를 단순 앱스토어를 넘어 ‘게임허브’로 진화시키겠다고 밝혔다. 특히 블록체인을 핵심으로 게임허브 전략을 글로벌로 확장해 스테이블코인, 탈중앙화 거래소 등이 포함된 세계 최초 웹3(블록체인) 게임 스토어로 만들어나갈 방침이다.
원스토어는 2016년 국내 통신 3사(SK텔레콤, KT, LG유플러스)와 인터넷 포털 네이버가 함께 설립한 토종 앱마켓이다. 저렴한 수수료 정책과 차별화된 고객 혜택을 펼쳐 왔으나, 구글과 애플 중심의 시장에서 적자가 지속됐다. SK스퀘어가 반도체와 인공지능(AI) 중심으로 포트폴리오를 재정비하며 원스토어 매각설이 나오자 원스토어 노조는 16일 “매각 과정에서 구성원이 배제됐다”며 매각 반대 집회를 열기도 했다.
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