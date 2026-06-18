지금 타이밍엔 이 노래 어때? …금영엔터, 국내 최초 AI 탑재 노래방 반주기 ‘S800’ 선보여
동아경제
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차세대 노래방 시대 개막… 사용자 취향 반영 선곡부터 영상까지 자동 맞춤
금영엔터테인먼트(Keumyoung Entertainment)는 국내 최초로 자사의 노래방 반주기 ‘S800’ 모델에 AI 기반 추천곡 기능과 영상 매칭 기능을 탑재했다고 18일 밝혔다.
금영엔터테인먼트는 TJ미디어와 함께 대한민국 노래방 반주기 및 음악 콘텐츠 시장을 이끌어온 대표적인 음향 디지털 플랫폼 기업으로, 오랫동안 국내 노래방 업계의 양대 산맥으로 자리 잡고 있다.
이번 업데이트는 단순한 곡 검색 중심 환경에서 벗어나 이용자의 실제 사용 흐름에 맞춘 콘텐츠 경험을 제공하는데 초점을 맞췄다.
AI 기반 추천곡 기능은 반주기가 사용자의 데이터와 상황을 분석해 ‘지금 이 타이밍에 이 노래 어때?“ 하고 먼저 제안해 주는 기능이다. 이번에 적용된 AI 추천곡 기능은 수백만 건에 달하는 방대한 실제 사용자들의 선곡 데이터와 이용 패턴을 머신러닝(Machine Learning) 기술로 학습해 고도화된 추천 알고리즘을 구축했다. AI가 ‘이 노래를 부른 사람들은 다음 흐름으로 어떤 곡을 가장 많이 선택했는지’에 대한 수많은 연결 패턴을 분석해 찾아내고, 현재 부르고 있는 곡의 템포와 분위기까지 실시간으로 복합 연산해 가장 자연스럽게 이어질 수 있는 최적의 노래를 추천한다.
회사 측은 ”이용자가 선곡 과정에서 겪는 고민을 줄여 편의성을 극대화했을 뿐 아니라 노래의 흐름을 이어가 오랜 시간 다양하게 노래방을 경험할 수 있도록 했다:고 설명했다.
AI 영상 매칭 기능은 노래방에서 노래를 부를 때 배경으로 나오는 화면을 내가 부르는 노래의 장르, 템포, 가사 분위기에 맞춰서 자동으로 바꿔주는 기술이다. 곡의 템포와 분위기, 가사의 흐름을 AI 알고리즘이 종합적으로 데이터 분석해 해당 곡이 가진 감성에 가장 잘 어울리는 배경 영상을 자동으로 추출하고 매핑(Mapping)해 주는 기술이 적용됐다.
금영엔터테인먼트 이석현 대표는 “이번 AI 기능 도입을 통해 이용자의 즐거움과 콘텐츠 운영 효율성을 동시에 높일 수 있을 것으로 기대한다”며 “AI 추천 알고리즘을 지속적으로 고도화하고 글로벌 시장을 고려한 콘텐츠 큐레이션 기능을 강화해 개인별 최적화 음악 경험 플랫폼으로 발전시켜 나갈 계획”이라고 밝혔다.
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