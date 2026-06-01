코스피, 사상 최고 8,864 마감

  • 동아일보

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16일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 종가가 표시돼 있다. 코스피는 이날 전날보다 1.58% 오른 8,864.24로 마감하며 이달 2일 기록한 종가 기준 사상 최고치를 경신했다.

#코스피#딜링룸#최고치
송은석 기자 silverstone@donga.com
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