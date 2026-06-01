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경제
코스피, 사상 최고 8,864 마감
동아일보
입력
2026-06-18 00:30
2026년 6월 18일 00시 30분
송은석 기자
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16일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 종가가 표시돼 있다. 코스피는 이날 전날보다 1.58% 오른 8,864.24로 마감하며 이달 2일 기록한 종가 기준 사상 최고치를 경신했다.
#코스피
#딜링룸
#최고치
송은석 기자 silverstone@donga.com
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