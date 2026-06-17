5월 아파트 분양가에서 ‘땅값’ 비중이 51%…서울 71%로 최고

지난달 전국 민간 아파트 분양가에서 대지비(땅값)이 차지하는 비중이 1년 4개월 만에 가장 높았던 것으로 나타났다.
17일 주택도시보증공사(HUG)에 따르면 5월 전국 분양가 대비 땅값 비중은 51%로 집계됐다. 지난해 1월(51%) 이후 가장 높았다. 분양가는 △건축비 △대지비 △가산비 등으로 나뉘며 해당 비율은 분양한 채수가 30채 이상인 아파트를 전수조사한 결과다.
지역별로는 서울이 71%로 가장 높았다. 지난해 12월(80%) 이후 5개월 만에 최고치다. 이외 지역에서는 부산(53%), 경기(45%), 인천(35%) 순이었다.
지난달 서울 동작구에서 ‘써밋 더힐(흑석11구역 재개발)’과 ‘아크로 리버스카이(노량진8구역 재개발)’가 공급되면서 평균값이 크게 오른 것으로 분석된다. ‘써밋 더힐’은 3.3㎡당 분양가가 8500만 원대로 국민 평형이라 불리는 전용 84㎡ 분양가는 29억원 후반대에 달했다. 반면 △대구 △광주 △대전 △울산 △전남 △경북 △경남 등에서는 신규 분양이 없었다.
HUG측은 “같은 지역이라도 학군, 역세권 등에 따라 분양가, 대지비가 크게 좌우된다”고 설명했다.
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