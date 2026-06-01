[DBR/알립니다]AI 대화형 비즈니스 논술대회서 ‘사고력’을 겨뤄보세요!

매주 새로운 인공지능(AI) 서비스가 등장하면서 이를 소개하는 콘텐츠가 넘쳐납니다. AI 도구를 익히지 못하면 경쟁에서 뒤처지는 걸까요? 도구를 배우는 하드스킬(Hard Skill)만으로는 한계가 있습니다. 새로운 기술은 계속 등장하고, 기술을 다루는 기술은 점차 AI가 대신할 수 있는 영역이 되고 있기 때문입니다. 지금 더욱 중요한 것은 사고력과 판단력, 설득력 같은 소프트스킬(Soft Skill)입니다. 복잡한 문제를 분석하고 자신의 논리를 세워 타인의 의견을 검토하며 더 나은 의사 결정에 도달하는 역량을 키워야 합니다.
DBR이 논증 AI 기술 기반 기업인 딥스킬(DeepSkill)과 함께 제1회 ‘AI 대화형 비즈니스 논술대회’를 개최합니다. 참가자는 비즈니스 케이스를 읽고 자신만의 주장을 작성한 뒤 AI와의 질의응답 및 토론을 거쳐 논리를 발전시키고 최종 논술문을 완성하게 됩니다. AI가 주는 답을 받아들이는 데 그치지 않고, AI와 대화하고 반박하며 생각을 더욱 단단하게 만드는 새로운 경험에 독자 여러분의 많은 관심과 참여를 바랍니다.
댓글 0