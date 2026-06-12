다이아언니, ‘2026 고객감동 우수브랜드 대상’ 주얼리 부문 1위

주얼리 전문 브랜드 다이아언니가 JY네트워크가 주최하고 동아일보가 후원하는 ‘2026 고객감동 우수브랜드 대상’에서 주얼리 부문 1위에 선정됐다.
고객감동 우수브랜드 대상은 서비스 품질과 소비자 만족도, 브랜드 신뢰도 등을 종합 평가해 우수 브랜드를 선정하는 시상이다.
다이아언니는 주얼리 품질 관리 체계와 고객 소통 역량을 바탕으로 이번 수상의 영예를 안았다. 회사 측은 정밀한 품질 검수 프로세스를 운영하는 한편, 라이브 방송과 온라인 채널을 활용한 고객 커뮤니케이션을 강화해 온 점이 긍정적으로 평가받았다고 설명했다.
다이아언니는 최근 가치 소비를 중시하는 소비자 트렌드에 맞춰 단순 제품 판매를 넘어 정보 제공과 소통 중심의 서비스를 확대하고 있다. 매주 목요일 정기 라이브 방송을 통해 제품 소개와 나석 선택 과정과 가공 방식, 디자인 특징 등을 설명하며 소비자들의 이해를 돕고 있다.
또한 실시간 질의응답을 통해 제품 정보와 스타일링 팁 등을 제공하며 온라인 주얼리 구매 과정에서 발생할 수 있는 정보 격차를 줄이는 데 주력하고 있다.
다이아언니 관계자는 “가치 소비를 중시하는 소비자들이 합리적인 선택을 할 수 있도록 제품 정보 제공과 고객 소통에 힘써왔다”며 “앞으로도 라이브 방송과 실시간 소통을 통해 신뢰할 수 있는 주얼리 쇼핑 환경을 만들어 나가겠다”고 말했다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
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