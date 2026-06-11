수도권 60㎡ 이하 주거용 오피스텔 희소가치 ↑ … ‘영종 SK VIEW’ 특별조건분양 진행
동아경제
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공급부족 따른 높은 희소성에 주택 수 산정 제외 등 혜택 더해져
수도권에서 전용 60㎡ 이하 주거용 오피스텔이 3년 연속으로 공급이 감소하면서 희소가치가 부각되고 있다.
한국부동산원 청약홈에 따르면, 올해 1~5월 기준 수도권에서 공급된 전용 60㎡ 이하 주거용 오피스텔의 비중은 전체의 30.3%로 집계됐다. 이는 지난 2024년 65.7%에서 지난해 33.5%로 대폭 감소한 후 올해까지 3년째 공급이 줄어든 것이다.
공급 가뭄에 월세도 상승세다. 한국부동산원에 따르면, 올해 4월 기준 수도권 전용 60㎡ 이하 오피스텔의 월세가격지수는 104.51로 전년 동월 대비 2.14P 상승한 것으로 나타났다.
또 정부의 지방 미분양 및 비아파트 활성화 방안에 따라 전용면적 60㎡ 이하의 소형 주거용 오피스텔의 경우 취득세·종합부동산세·양도소득세 등 각종 세금 산정 시 주택 수에서 제외되는 혜택이 적용된다. 원래는 2025년 12월까지였으나, 시장 활성화를 위해 2027년 12월 말까지로 기간이 연장됐다. 다만 이 혜택을 온전히 받으려면 취득 시기, 가격, 형태에 따른 세부 요건을 꼼꼼하게 확인해야 한다.
인천 영종국제도시에 위치한 SK에코플랜트의 ‘영종 SK VIEW’는 바로 이런 조건에 부합하는 주거용 오피스텔이다. ‘영종 SK VIEW’는 인천광역시 중구 운서동 일원에 지하 5층~지상 10층 2개 동, 전용 39~49㎡ 총 432실 규모로 조성됐다. 영종국제도시 내 희소성 높은 1.5룸~2룸 구조를 갖췄으며, 2룸 위주 설계로 편의성과 실용성을 확보했다.
‘영종 SK VIEW’는 넓은 복도와 고급형 엘리베이터, 복도 양 끝 개방 구조를 통해 환기와 동선 편의성을 높였다. 또 현관과 거실, 방 등에 충분한 수납공간을 마련했다. 조경공간과 쉼터, 주민공동시설을 조성해 입주민들의 삶의 질 향상에 도움이 될 것으로 보인다. 세대 내부에는 냉장고, 세탁기, 건조기, 전자레인지, 비데, 쿡탑, 레인지후드, 에어컨, 환기설비 등 다양한 빌트인 시스템이 적용됐다. 고급 주방가구와 엔지니어드스톤 주방 상판 및 벽체 마감, 고급형 현관도어 등 세심한 마감 설계도 더해졌다.
홈네트워크 시스템이 적용된 첨단 월패드, 저소음 보일러, 전열교환식 환기설비 등이 도입됐으며, 단지 곳곳에는 CCTV가 배치돼 거주 안전성을 높였다. 여유 있는 주차공간과 주차유도 시스템, 비상벨 시스템 등을 갖췄고, 전기차 충전 화재에 대비한 진화시설도 마련됐다.
뛰어난 교통 환경도 주목된다. ‘영종 SK VIEW’는 공항철도 운서역이 도보 5분 거리에 위치한 역세권으로 수도권 주요 지역으로 편리하게 이동할 수 있고, 인천국제공항은 물론 산단 입주 기업 근로자들 및 항공관련 종사자들의 배후 주거지로 높은 주거 가치가 기대된다. 이와 함께 인근에는 제2경인고속도로, 영종대교, 인천대교 등 광역도로망도 갖춰져 있다. 영종~청라를 잇는 청라하늘대교를 비롯해 인천대교와 영종대교가 최근 모두 개통했으며, 영종도와 신도를 잇는 신도평화대교도 6월 개통을 앞두고 있다.
교통은 더욱 편리해질 전망이다. 일단 인천시와 서울시의 합의로 ‘공항철도-서울도시철도 9호선 직결 사업’이 진행 중이다. 올해 2월에는 영종트램 등을 포함한 ‘인천시 제2차 도시철도망 구축계획’이 국토교통부의 승인을 받았다. 이밖에 GTX-D·E 노선, 제2공항철도, KTX 인천역~인천공항 연장 등 현안이 추진되고 있다.
우수한 생활 인프라도 돋보인다. 롯데마트를 비롯해 은행, 병원, 행정기관 등이 인접해 편리하다. 영종둘레길 1코스, 하늘도시 1호·2호 공원 등 대형 근린공원 및 다양한 소공원도 단지와 인접하다. 또 인천과학고·인천국제고·하늘고 등 명문학군과 영종도서관, 학원가 등도 가깝다. 여기에 파라다이스시티, 인스파이어 등 초대형 카지노 복합리조트들이 개장해 운영이 본격화됐다.
영종구 출범과 개발 호재도 있다. 인천시에 따르면 올해 7월 중구에 속해 있던 영종국제도시가 영종구로 독립한다. 영종구는 세계 공항 산업을 이끄는 인천국제공항이 자리해 글로벌 도시로 도약할 가능성이 크다는 평가를 받고 있다. 이어 인천시는 영종도 제3유보지 일대에 바이오 첨단특화단지를 신규 조성해 연구개발(R&D) 지원·혁신기업 유치를 추진하고 있다. 현재 바이오 기업 60여개 업체가 영종 제3유보지에 입주하겠다는 의향서를 제출한 것으로 전해지고 있다.
분앵 관계자는 “‘영종 SK VIEW’는 수분양자의 자금 부담을 덜어주기 위한 특별조건분양을 선보였다” 면서 “합리적인 조건으로 운서역세권 브랜드 단지를 선점할 기회”라고 전했다.
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