젊게 오래 사는 ‘롱제비티’ 건강기능식품 인기

“당뇨 환자인데 조깅만 하면 건강할 줄 알았죠. 영양도 챙기고, 식습관도 잘 관리해야 한다는 걸 배워 갑니다.”
10일 오후 서울 중구 서울광장에 열린 ‘2026 서울헬스쇼―도심 속 건강축제’를 찾은 이남석 씨(74·서울 성북구)가 저당 단백질 셰이크를 시음하며 미소를 지었다. 이 씨가 마신 제품은 단백질 18g을 함유한 224Cal짜리 음료. 당 함량은 낮추되 한 끼 식사를 대체할 수 있도록 설계됐다.
9일 개막해 11일까지 이어지는 서울헬스쇼에서는 건강하게 오래 사는 삶을 뜻하는 ‘롱제비티(Longevity)’ 트렌드에 맞춰 건강기능식품과 고단백 식품 등을 만날 수 있는 부스가 여럿 마련됐다.
정식품의 특수의료용 식품 브랜드 ‘그린비아’ 부스 앞에는 이날 1000명 넘는 시민들이 몰렸다. 참가자들은 30초부터 시작해 정확히 20초에 버튼을 눌러 멈추는 타이머 게임에 도전했고, 성공자에게는 20g이 함유된 단백질 음료 한 박스가 제공됐다. 도전에 성공한 강덕조 씨(39·경기 화성시)는 “평소 건강 음료는 잘 챙겨 먹지 않았는데, 이제는 단백질과 같은 영양소 섭취에도 더 신경 써야겠다”고 말했다.
건강기능식품 브랜드 ‘뉴베러’ 부스에서는 제기차기 이벤트가 진행됐다. 제기를 차면 3회 성공 여부에 따라 단백질 음료 등이 증정됐다. 이벤트에 참여한 호주인 데릭 레이스비 씨(52)는 “한국인들은 건강하게 먹고 몸 관리도 잘하는 것 같다”며 “호주에서도 오늘 배운 건강 관리법을 실천해 보겠다”고 말했다.
한미사이언스가 운영하는 웰니스 건강기능식품 브랜드 ‘엔플’ 부스에서는 룰렛을 돌려 당첨된 사람에게 고단백 두유 등 경품을 제공하는 이벤트도 열렸다. 이문정 씨(39·서울 은평구)는 “운동만큼 중요한 게 먹는 것이라는 생각을 다시 하게 됐다”며 “앞으로는 식단 관리를 더 꼼꼼히 할 계획”이라고 말했다.
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