농협, 농촌 농축협에 도농상생기금 3770억 원 무이자 지원… 올해 총 9000억 원

농협중앙회 상생협력위원회는 지난 5일 농촌지역 농축협의 경제사업 활성화를 위해 도농상생기금 3771억 원을 무이자로 지원한다고 8일 밝혔다.
도농상생기금은 도시와 농촌의 균형발전을 위해 도시 농축협이 신용사업 수익의 일부를 출연해 조성한 기금이다. 2012년부터 운영되고 있다.
농협중앙회는 이번 지원액을 포함해 올해 총 8988억 원의 도농상생기금을 농촌지역 농축협에 무이자로 지원할 예정이다.
농촌지역 농축협은 지원받은 자금을 농축산물 수급 불안과 가격 변동, 자연재해 등에 따른 경제사업 손실 보전과 농축산물 판매·유통 사업 활성화 등에 활용할 계획이다.
상생협력위원회는 도시 농축협 조합장 8명과 농협중앙회 관련 부서장 3명 등 총 11명으로 운영된다.
이날 회의를 주재한 김녕길 안양농협 조합장은 “전국 도시 농축협은 어려운 경영 여건에서도 도농 상생을 위한 기금 출연을 이어가고 있다”면서 “도농 간 협력을 강화하고 기금 지원을 확대해 농업·농촌과의 교류와 동반 성장을 지원하겠다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0