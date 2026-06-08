현대엔지니어링, 카자흐스탄 가스처리시설 수주… 중앙아시아 3개국 진출

현대엔지니어링이 카자흐스탄 대형 가스처리시설 프로젝트를 수주하며 현지 화공플랜트 시장에 처음 진출한다.
현대엔지니어링은 카자흐스탄 국영가스공사 카작가스(QazaqGaz)로부터 ‘카라차가낙 가스처리시설 프로젝트’ 낙찰통지서(LOA)를 접수했다고 8일 밝혔다.
이번 사업은 카자흐스탄 카라차가낙 지역에서 생산되는 원료가스를 처리하기 위한 시설을 건설하는 프로젝트다. 연간 가스 처리 규모는 약 50억㎥다. 원료가스는 황과 수분 등 불순물이 제거되지 않은 상태의 천연가스를 말한다.
현대엔지니어링은 프로젝트의 설계와 구매, 시공 등 EPC 업무를 수행할 예정이다. 이탈리아에 본사를 둔 EPC 기업 시침(SICIM)의 현지 법인이 시공 컨소시엄 파트너로 참여한다. 시침은 중앙아시아와 중동, 아프리카, 미주 지역에서 파이프라인과 에너지 프로젝트를 수행해 온 업체다.
이번 수주로 현대엔지니어링은 우즈베키스탄과 투르크메니스탄에 이어 카자흐스탄까지 중앙아시아 주요 3개국에서 사업을 수행하게 됐다.
현대엔지니어링은 앞서 투르크메니스탄과 우즈베키스탄에서 가스처리시설과 석유화학 플랜트 등 대형 프로젝트를 수행했다. 이 과정에서 확보한 현지 사업 경험과 가스처리 기술, 공정 관리 능력 등이 이번 수주에 영향을 미친 것으로 분석된다.
현대엔지니어링 관계자는 “이번 수주를 통해 가스처리 플랜트 사업 수행 능력과 기술력을 해외 시장에서 다시 확인받았다”며 “CIS 지역에서 쌓은 경험을 토대로 프로젝트를 안정적으로 수행하고 글로벌 플랜트 사업 경쟁력을 높이겠다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
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