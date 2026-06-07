“PC방 없었다면 엔비디아도 없었다”…젠슨황, 김택진·장병규 회동

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 7일 오후 장병규 크래프톤 의장에 이어 김택진 엔씨소프트 대표와 ‘PC방 회동’을 가졌다. 황 CEO는 평소 한국의 게임 문화와 PC방, e스포츠에 대한 애정을 드러내 왔다. 황 CEO의 이번 방한 첫 일정도 세계적인 e스포츠 스타 ‘페이커’ 이상혁과의 PC방 만남이었다.
황 CEO는 7일 오후 1시 20분쯤 장병규 크래프톤 의장과 만나 서울 강남구 옵티멈존 PC카페를 찾았다. 황 CEO와 장 의장은 피지컬 AI(인공지능) 개발과 엔비디아의 AI PC 플랫폼 ‘RTX 스파크’ 등 하드웨어 분야의 협력 방안을 논의한 것으로 알려졌다.
황 CEO는 7일 오후 1시 50분경에는 김 대표와 서울 신논현역 근처 PC방을 방문했다. 황 CEO는 이 자리에서 “Who loves AION(게임 아이온) 2?”라고 외쳤고, 김 대표를 소개하며 “TJ(택진)”를 연호하기도 했다. 게임을 즐기던 이용자들은 환호했다.
황 CEO는 엔비디아 최신 그래픽처리장치(GPU) ‘지포스 RTX 5090’에 서명한 뒤 이용자에게 선물했다. 선물을 받은 한 시민은 가장 즐겨 하는 게임을 묻는 말에 “아이온 2”라고 답했다.
그간 황 CEO는 평소 한국의 게임 문화와 PC방, e스포츠에 대한 애정을 드러내 왔다.
현재 엔비디아의 주요 수익원은 AI용 그래픽처리장치(GPU)지만, 초기 수익원은 대부분 게임용 GPU였다. 황 CEO는 과거 스타크래프트 열풍 때 직접 서울 용산전자상가를 돌면서 그래픽카드 ‘지포스’를 판매하기도 했다. 황 CEO는 “PC방과 e스포츠가 없었다면 지금의 엔비디아가 없었을 것”이라고 말했다.
황 CEO는 5일 방한 첫 일정으로 e스포츠 프로게임단 T1이 운영하는 PC방에서 프로게이머 이상혁을 만났다. 게임 리그 오브 레전드(LoL)의 황제로 불리는 이상혁은 2013년 데뷔해 국제 대회인 롤드컵 우승 6회, 국내 리그인 LCK 우승 10회라는 전대미문의 커리어를 보유하며 영향력을 과시해 왔다.
황 CEO는 이상혁 등 프로게이머 선수들과 만난 자리에서 “게이밍이 엔비디아의 출발점”이라고 밝혔다. 이 자리에서 황 CEO과 이상혁은 엔비디아의 그래픽카드인 ‘지포스 RTX 5090’에 친필 사인을 해 팬에게 선물했다. 황 CEO는 특별 에디션 제품이라고 강조하며 “100만 달러(약 15억3800만 원)의 가치가 있을지도 모른다”고 했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
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