K-딸기 수출 16.6% 증가… aT, 사계절 생산으로 여름 공백기 해소 나선다

한국농수산식품유통공사(aT)가 K-딸기의 연중 수출 기반을 마련하기 위해 사계절 생산 기술 검토에 나섰다. 겨울철에 집중된 딸기 생산 구조를 바꿔 하절기 수출 공백을 메운다는 구상이다.
aT는 서울 aT센터에서 ‘사계절 딸기 생산을 위한 기술설명회’를 개최했다고 5일 밝혔다.
aT에 따르면 2024년 기준 국내 딸기 생산량은 약 15만5000톤(t)이다. 수출도 성장세다. 올해 4월 말 기준 딸기 수출액은 5687만 달러(약 877억 원)로 전년 동기 대비 16.6% 늘었다. 지난해 총 수출액은 7200만 달러였다. 주요 수출국은 태국(1970만 달러)·싱가포르(1950만 달러)·홍콩(1000만 달러)·베트남(750만 달러) 순이다.
다만 딸기는 생육 온도와 환경 관리가 까다로워 주로 겨울철에 생산·소비가 집중되고 있다. 최근 이상고온 등 기후변화 영향이 커지면서 안정적인 생산 기반 마련의 필요성도 높아지고 있다.
이번 설명회는 사계절 딸기 생산 가능성을 살펴보고 하절기 수출 확대와 연계할 수 있는 생산기술 활용 방안을 논의하기 위해 마련됐다. 농업회사법인 ‘에코벗’이 모듈형 실내 스마트팜을 활용한 생육 환경 제어 기술을 대안으로 제시했으며, 사계절 생산이 가능한 환경제어 농업 시스템 구축 방안을 업계 및 전문가들과 공유했다.
해당 기술은 실내 재배시설에서 온도, 습도, 광량, 이산화탄소 등 딸기 생육에 필요한 환경을 제어해 계절적 제약을 줄이는 방식이다. 설명회에서는 이 기술의 적용 가능성과 향후 검증 필요 사항 등이 함께 논의됐다.
aT는 이번 설명회를 계기로 사계절 딸기 생산기술을 포함한 스마트 농업 기술 정보를 공유하고 여름철 딸기 수출 공백기 해소 가능성을 검토할 계획이다. 또한 생산기술 관련 네트워크를 넓히고 농식품 수출·유통 정보를 바탕으로 K-딸기 사계절 생산 물량 확대 방안도 모색할 예정이다.
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