슈리오, ‘2026고객 감동 우스브랜드 대상’ 패션잡화 부문 1위 수상

여성 신발 브랜드 슈리오가 ‘2026 고객감동 우수브랜드 대상’에서 패션잡화 부문 1위에 선정됐다.
고객감동 우수브랜드 대상은 소비자 평가와 브랜드 경쟁력 등을 종합적으로 반영해 분야별 우수 브랜드를 선정하는 시상이다.
슈리오는 중장년 여성 고객을 주요 타깃으로 컴포트 슈즈를 선보여 왔다. 최근 패션업계에서는 디자인뿐 아니라 착화감과 기능성을 중시하는 소비자가 늘면서 컴포트 슈즈 시장도 꾸준히 성장하고 있다.
회사는 실제 착화 환경을 고려한 제품 개발에 집중하고 있다고 설명했다. 단순히 굽 높이를 높이는 방식 대신 앞굽과 뒷굽의 높이 차이를 줄인 통굽 구조를 적용해 키 높이 효과와 안정적인 착화감을 동시에 고려했다는 것이다.
또한 쿠션 인솔과 엘라스틱 밴드, 경량 아웃솔 등을 제품 특성에 맞게 적용해 장시간 착용 시 피로감을 줄이는 데 주력하고 있다.
슈리오는 온라인 쇼핑몰과 홈쇼핑 채널을 중심으로 판매를 확대 중이다. 2024년부터 홈쇼핑 사업을 본격화해 NS홈쇼핑과 GS샵, 롯데홈쇼핑, 현대홈쇼핑 등 주요 채널에 입점했으며, 고객 리뷰와 판매 데이터를 활용해 제품 개선에도 나서고 있다.
김정복 슈리오 대표는 “이번 수상은 고객의 실제 착화 경험을 중심으로 제품을 개발해 온 노력을 인정받은 결과”라며 “현재 자체 제작 몰드를 개발 중이며 앞으로도 편안함과 디자인을 모두 고려한 여성 신발 브랜드로 경쟁력을 높여 나가겠다”고 말했다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0