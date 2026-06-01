올리브영 美 1호점에 ‘400m 대기줄’… ‘라이프 컴퍼니’ 원팀 시너지

CJ올리브영(이하 올리브영)이 미국 첫 오프라인 매장을 성공적으로 열었다. 이달 중 추가 매장을 연이어 개점하면서 글로벌 고객 접점을 확대한다는 계획이다.
1일 올리브영에 따르면 지난달 29일(현지시간) 미국 캘리포니아 패서디나점에서 이선정 올리브영 대표, 권가은 올리브영 미국법인장, 올리브영 임직원을 비롯해 빅터 고도(Victor Gordo) 패서디나 시장과 스티브 매디슨(Steve Madison), 타이론 햄튼(Tyron Hampton) 시의회 의원 등이 참석한 가운데 개점 행사가 진행됐다.
이날 문을 연 패서디나점에는 400m 가량의 ‘오픈런’ 대기줄이 형성될 정도로 관심이 집중됐다. 아울러 LA 대표 방송사인 KTLA를 비롯해 ABC, CNN, 월스트리트저널 등 주요 언론들이 현장을 찾아 취재를 진행하기도 했다.
현지 소비자가 가장 많이 몰린 곳은 피부 진단 서비스인 ‘스킨스캔’ 존과 피부 분석 결과를 기반으로 K뷰티 루틴 등 기초 스킨케어 레슨을 제공하는 ‘더 뷰티 랩(THE BEAUTY LAB)’이었다. 또한 스킨케어, 선케어, 마스크팩, 클렌징 등 기초화장품이 전체 매출의 60% 이상으로 높은 비중을 차지했다.
이밖에 립, 쿠션 등 메이크업 카테고리에 대한 관심이 뒤를 이었으며 헤어케어, 바디케어, 미용소품과 베이글칩, 소스, 건강식품 등 K웰니스 카테고리까지 고르게 판매된 것으로 나타났다.
올리브영은 이달 중으로 LA 대표 상업 중심지이자 대형 쇼핑 상권인 웨스트필드 센추리시티(Westfield Century City)에 추가 매장 선보일 예정이다. 패서디나점이 K컬처와 체험형 쇼핑에 관심이 높은 고객층을 공략했다면 센추리시티점은 보다 폭넓은 프리미엄 소비자층과 글로벌 고객 접점을 확대하는 역할을 맡게 된다. 서부 지역 진출을 시작으로 향후 동부, 중남부 등 미국의 주요 핵심 권역으로 현지 고객 접점을 단계적으로 확대할 계획이다.
이선정 올리브영 대표는 “이제 글로벌 고객들이 한국을 찾아 올리브영을 만나는 것을 넘어 올리브영이 직접 전 세계 핵심 시장으로 진입해 현지 소비자의 일상 속으로 들어가고자 한다”며 “이번 패서디나점은 올리브영이 지향해 온 글로벌 플랫폼의 청사진을 보여주는 상징적인 공간이자, 국내 우수 중소 인디 브랜드들이 미국을 비롯한 글로벌 무대에서 함께 성장하는 상생 생태계 고도화의 새로운 이정표가 될 것”이라고 말했다.
빅터 고도 시장은 “올리브영의 투자는 새로운 일자리와 경제적 활력을 창출하는 것은 물론, 도시의 다양성과 글로벌 경쟁력을 높이는 계기가 될 것”이라며 “올리브영이 지역사회와 함께 성장하며 주민들에게 새로운 문화·쇼핑 경험을 제공하고 지역 경제에도 긍정적인 영향을 가져오기를 기대한다”고 말했다.
한편 이재현 CJ그룹 회장도 패서디나점을 찾아 개점 준비 상황을 살폈다. 김홍기 CJ주식회사 대표와 이선정 올리브영 대표, 이선호 그룹 미래기획그룹장 등 주요 경영진과 동행한 이 회장은 “올리브영 미국 1호점은 단순히 매장 하나를 여는 것을 넘어 세계 최대 시장인 미국에 내딛는 첫걸음이자 전 세계로 나아가는 위대한 시작”이라며 “K뷰티와 K웰니스를 넘어 미국 고객들의 일상 속에 건강하고 스타일리시한 라이프스타일 문화를 확산해 나가야 한다”고 강조했다.
이 회장은 미네소타주 미니애폴리스에 위치한 CJ제일제당 식품미주법인도 찾았다. 이 자리에서 이 회장은 식품, 뷰티, 스타일, 편의 등 수많은 특성을 가진 ‘라이프 컴퍼니’로 원팀이 되어 시너지를 내는 것이 중요하다고 주문했다.
댓글 0