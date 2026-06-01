학점·어학 떼고 실무로 승부… 롯데, 12개 계열사 ‘예측 가능한 채용’ 시동

마트·건설 등 20여 개 직무서
세 자릿수 신입사원 모집
하이마트 등 일부 계열사는 스펙 배제한
‘아이엠 전형’ 도입
서울과 부산서 ‘잡카페’ 개최해
청년층 구직 활동 전방위 지원
인사 담당자 일대일 상담 및 인적성 특강 등
맞춤형 프로그램 구성
롯데그룹이 이달 2일부터 정기성을 띤 수시 채용 전형의 문을 연다. 이번 채용에는 롯데마트·슈퍼, 롯데건설, 롯데월드, 대홍기획, 롯데하이마트를 비롯한 12개 주요 계열사가 동참한다. 모집 분야는 상품기획(MD), 경영지원, 마케팅 등 20여 개 보직이며, 채용 규모는 세 자릿수다. 구직 희망자는 그룹 공식 채용 포털을 통해 원서를 접수할 수 있으며, 법인별 세부 일정과 자격 요건도 이곳에서 확인 가능하다.
특히 롯데마트·슈퍼, 롯데하이마트, 한국후지필름은 철저히 실무 능력에 초점을 맞춘 ‘아이엠(I’M)’ 전형으로 MD와 마케팅 인력을 뽑는다. 해당 전형은 지원자의 업무 수행 능력과 직무 정체성만을 핵심 지표로 삼으며, 기존의 학점이나 어학 성적 같은 정량적 조건은 평가에서 제외한 것이 특징이다. 서류 심사 과정에서도 일반적인 양식 대신 과거 경험과 성과를 증명할 수 있는 포트폴리오를 평가하며, 이후 대면 오디션을 거쳐 현업에 즉시 투입 가능한 역량을 검증한다.
채용 개시와 발맞춰 구직자들을 위한 소통의 장도 마련된다. 롯데는 ‘2026 상반기 잡카페’를 오는 2일 서울을 시작으로 5일에는 부산에서 연다. 매년 두 차례 열리는 이 행사는 단순한 채용 안내를 넘어 그룹의 지향점을 공유하는 자리로 운영되어 왔다. 그룹 측은 지방 거주 청년들에게도 동등한 기회를 제공하기 위해 부산 개최를 정례화해 운영 중이다.
올해는 구직자들에게 직접적인 보탬이 될 수 있는 체감형 콘텐츠를 강화했다. 입사지원서 작성 요령, 인적성 검사 대책, 면접 전략 등 취업의 핵심 관문을 다룬 특강이 준비됐다. 방문객 전원에게는 최근 입사자들의 면접 복기 기록을 엮은 자료집이 제공된다. 아울러 롯데백화점, 롯데정밀화학, 롯데건설, 롯데호텔 등의 인사 실무자와 현업 선배들이 직접 참여하는 맞춤형 상담 부스도 운영된다.
롯데 관계자는 정기적인 수시 채용과 소통 행사를 병행해 청년들의 취업 전략 수립을 돕고 있다며, 앞으로도 전형 방식을 고도화하고 다채로운 지원책을 발굴해 우수 인력 유치에 전력을 다하겠다고 밝혔다.
댓글 0