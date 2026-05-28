“여름 라이프웨어 저렴하게”… 유니클로, 29일부터 일주일간 감사제 실시

유니클로가 고객에게 감사의 마음을 전하기 위해 감사제를 진행한다고 28일 밝혔다.
유니클로 감사제는 매 시즌 주요 제품을 특가에 선보이는 연중 최대 규모의 고객 사은 행사로, 전국 유니클로 매장 및 온라인 스토어에서 동시에 진행된다. 매년 상반기와 하반기에 나뉘어 연 2회 열린다. 이번 행사는 오는 29일부터 내달 4일까지 진행된다.
행사 대상은 여름철 활용도가 높은 ‘에어리즘(AIRism)’ 소재의 주요 제품을 포함해 가볍고 신축성이 뛰어난 ‘감탄 팬츠’, 베이비 ‘코튼 메쉬 이너 바디수트’ 등이다. 이밖에도 여성·남성·키즈·베이비 전 라인의 다양한 제품이 포함됐다.
감사제에 맞춰 유니클로는 국내 일러스트레이터 김정윤 작가와 협업한 UTme!(유티미) 신규 스탬프 디자인을 출시한다. 김정윤 작가의 여름철 감성이 담긴 UTme! 스탬프 디자인을 활용해 자신만의 티셔츠와 토트백을 제작할 수 있다.
한편 유니클로는 이달 22일 서울 중구 명동에 국내 최대 규모 플래그십 스토어(대형 단독 매장) ‘유니클로 명동점’을 열었다. 2021년 1월에 ‘명동중앙점’이 폐점한 후 약 5년 4개월 만이다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
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