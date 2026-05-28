“여름 라이프웨어 저렴하게”… 유니클로, 29일부터 일주일간 감사제 실시

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국내 최대 규모 글로벌 플래그십 스토어 ‘유니클로 명동점’ 외관. 유니클로 제공
국내 최대 규모 글로벌 플래그십 스토어 ‘유니클로 명동점’ 외관. 유니클로 제공
유니클로가 고객에게 감사의 마음을 전하기 위해 감사제를 진행한다고 28일 밝혔다.

유니클로 감사제는 매 시즌 주요 제품을 특가에 선보이는 연중 최대 규모의 고객 사은 행사로, 전국 유니클로 매장 및 온라인 스토어에서 동시에 진행된다. 매년 상반기와 하반기에 나뉘어 연 2회 열린다. 이번 행사는 오는 29일부터 내달 4일까지 진행된다.

행사 대상은 여름철 활용도가 높은 ‘에어리즘(AIRism)’ 소재의 주요 제품을 포함해 가볍고 신축성이 뛰어난 ‘감탄 팬츠’, 베이비 ‘코튼 메쉬 이너 바디수트’ 등이다. 이밖에도 여성·남성·키즈·베이비 전 라인의 다양한 제품이 포함됐다.

감사제에 맞춰 유니클로는 국내 일러스트레이터 김정윤 작가와 협업한 UTme!(유티미) 신규 스탬프 디자인을 출시한다. 김정윤 작가의 여름철 감성이 담긴 UTme! 스탬프 디자인을 활용해 자신만의 티셔츠와 토트백을 제작할 수 있다.

한편 유니클로는 이달 22일 서울 중구 명동에 국내 최대 규모 플래그십 스토어(대형 단독 매장) ‘유니클로 명동점’을 열었다. 2021년 1월에 ‘명동중앙점’이 폐점한 후 약 5년 4개월 만이다.

김혜린 기자 sinnala8@donga.com
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