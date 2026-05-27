두산에너빌리티, 美 스팀터빈 4기 추가 수주… “글로벌 종합 발전 설루션 기업 초읽기”

올해 가스터빈·스팀터빈 수주 폭발
지난 3월 2기 이어 스팀터빈 4기 추가 계약
가스터빈·스팀터빈 복합발전 시장 공략
복합발전 이어 SMR 사업 기대감↑
두산에너빌리티가 미국에서 발전용 스팀터빈을 추가로 수주했다. 지난해 가스터빈 첫 수출 성과를 거뒀고 올해 가스터빈과 스팀터빈 추가 수주가 이어지면서 북미 복합발전 시장에서 입지를 강화하는 모습이다. 여기에 소형모듈원전(SMR) 수주가 본격화되면 두산에너빌리티는 기존 발전소부터 차세대 무탄소 전원을 아우르는 글로벌 종합 발전 설루션 업체로 거듭나게 된다.
두산에너빌리티는 미국 기업과 370메가와트(MW)급 스팀터빈과 발전기 각각 4기 공급계약을 체결했다고 27일 밝혔다. 지난 3월 2기 공급계약에 이은 추가 수주로 이번 계약 물량은 오는 2029년까지 미국 텍사스 지역에 순차적으로 공급될 예정이다. 이전과 마찬가지로 고객사 요청에 따라 공급 기업은 공개하지 않기로 했다. 특히 올해 스팀터빈 첫 수주 이후 추가 공급계약까지 확보하면서 두산에너빌리티가 북미 복합발전 시장에서 사업 기반을 확대하게 됐다는 평가다. SMR 사업의 경우 핵심 주기기 제작 및 양산 준비 단계로 관련 수주가 공식적으로 성사되면 두산에너빌리티는 글로벌 종합 발전 설루션 기업으로 다시 한 번 도약하게 될 전망이다.
스팀터빈은 가스터빈에서 발생하는 폐열을 활용해 추가 전력을 생산하는 복합발전 핵심 설비다. 에너지 효율을 높이고 전력 공급 안정성을 확보하는 역할을 한다. 가스터빈은 천연가스를 이용해 돌리고 이 과정에서 발생한 폐열(waste heat)로 스팀터빈을 한 번 더 구동하는 개념이다. 쉽게 설명하면 주전자에 물을 끓일 때 뚜껑이 들썩거리는 힘이 발생하는데 이러한 고온·고압 에너지를 극대화하는 장치가 스팀터빈이다. 터빈 자체가 전기를 만들지 않지만 수증기 열원이 발전기 회전축을 돌려 전기를 발생시키는 원리다. 태양광이나 풍력보다 안정적으로 많은 양의 전기를 한꺼번에 생산할 수 있고 석탄이나 가스, 원자력, 태양광 등 각종 발전소에 함께 설치되면 전기를 한 번 더 생산해 효율을 극대화할 수 있다. 가스터빈과 스팀터빈이 결합 된 복합발전소는 전기 생산 효율을 20%가량 끌어올릴 수 있는 것으로 알려진다.
손승우 두산에너빌리티 파워서비스BG장은 “스팀터빈 추가 공급계약 체결로 북미 시장에서 두산 터빈의 경쟁력을 다시 입증했다”며 “이번 프로젝트를 계기로 현지 고객 및 협력사와 접점을 더욱 확대하고 북미 시장 내 추가 사업 기회 확보에 적극 나설 것”이라고 말했다.
북미 지역은 데이터센터 확대와 산업 전력 수요 증가, 노후 발전설비 교체 주기 등에 힘입어 고효율 복합발전 수요가 늘어나는 추세다. 두산에너빌리티는 현지 발전 사업자들과 협력을 강화해 북미 시장 공략을 더욱 강화한다는 방침이다.
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