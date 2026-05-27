aT, 통합 혁신자문위 개최… 중점사업 점검 및 하반기 전략 논의

한국농수산식품유통공사(aT)가 26일 상반기 추진 실적과 함께 하반기 중점업무 추진계획에 대해 점검하기 위해 통합 혁신자문위원회를 개최했다.
이번 자문위원회에서는 그동안 제안된 자문 의견의 조치 결과와 향후 계획을 공유하고, 공사가 상반기에 추진한 국정과제 주요성과 및 현장 중심 경영실천 노력을 보고했다. 특히 안건 중 사업 개편을 통해 ▲전통시장 온누리상품권 환급 비대면 시스템 개발 ▲AI 데이터 신뢰성 검증 강화 ▲비축기지 채소류 지정호실 가변 운영으로 공실 최소화 등 다양한 의견들을 바탕으로 사업 개선을 추진하고 있다.
아울러 자문위원회는 하반기 추진계획에 대해서도 다양한 의견을 제시했다. 대표적으로는 선제적 수급관리 등 물가안정, 온라인도매시장을 통한 유통구조 개선, K-푸드 글로벌 진출확대 등이다.
홍문표 aT 사장은 “K-푸드 인기를 늘리기 위해서는 전 세계가 필요로 하는 농산물을 맞춤형으로 생산하는 체계가 필요하다”며 “맡은 바 역할을 잘 수행해 우리 농어업 발전과 국민경제에 이바지하는 공공기관으로서 의미 있는 성과를 창출하겠다”라고 말했다.
한편 aT 혁신자문위원회는 기후변화, 농가 인구감소 및 고령화 등 농업계 대응방안 모색을 위해 지난해 3월 출범한 자문기구다. ▲조직·경영 ▲정책·예산 ▲생산·수출의 3개 분과로 구성해 생산·가공 분야로의 기능 확대, 정책 발굴과 예산 확보, 농산물 수급 안정, 유통구조 개선, 수출 확대 등 공사의 주요 사업 방향에 대해 의견을 수렴한다.
aT는 지난 4월 말부터 매주 분과별 자문위원회를 열고 국정과제 이행 현황과 농어업 발전을 위한 혁신과 관련해 생산-수출연계 지원사업 발전방안, AX(AI전환) 추진 전략 및 신규 정책사업 준비계획 등 다양한 안건에 대해 논의하고 있다. 네 차례에 걸쳐 추진한 상반기 자문위원회에 이어 하반기에도 혁신자문위원회를 적극 가동해 성과 창출과 혁신이행 노력을 지속할 계획이다.
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