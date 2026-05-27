삼전 성과급 찬성, 초기업 81%-비반도체 21%로 갈려

노조 투표율 95.5%…73.7% 찬성으로 가결
메모리 1인 최대 6억…DX는 600만원 자사주
파업위기 넘겼지만 勞勞갈등 심화 가능성
삼성전자 노사가 잠정합의한 임금협상안이 노동조합 투표에서 70% 이상 찬성표를 받아 가결됐다. 이로써 SK하이닉스에 이어 삼성전자도 영업이익에 연동한 성과급제가 도입될 전망이다.
삼성전자 노조 공동교섭단은 27일 오전 10시 마감한 잠정합의안 투표 결과 찬성 73.7%(4만6142명)로 가결됐다고 밝혔다. 투표권자 과반이 참여해 과반이 찬성하면서 잠정합의안은 최종 확정됐다.
최대 노조인 삼성그룹 초기업노동조합 삼성지부(초기업노조)에서는 투표권자 5만7332명 중 5만5333명(투표율 96.5%)이 참여해 이중 80.6%가 찬성했다. 2대 노조인 전국삼성전자노동조합(전삼노)에선 8261명 중 7283명이 참여(89.0%)해 21.1%가 찬성했다. 투표는 22일 오후 2시 시작해 이날까지 6일 동안 진행됐다.
반대표는 주로 모바일, 가전 등 디바이스경험(DX)부문 구성원들과 반도체(DS)부문 내 파운드리, 시스템LSI 사업부 소속 직원들이 던진 것으로 보인다. 이번 노사 합의에 따르면 DS부문 메모리 사업부 직원들은 6억 원가량의 성과급이 예상되는 반면 파운드리, 시스템LSI의 경우 3분의 1 수준인 2억 원으로 추정된다. DX부문은 기존 성과급인 초과이익성과급(OPI)을 제외하고 상생협력 차원의 자사주 600만 원어치를 지급하는 것으로 합의했다.
초기업노조 조합원 7만1000명 중 메모리사업부 직원 수는 2만4000명으로 33.8% 수준이다. 파운드리와 시스템LSI 소속 가입자 수는 1만7000명이고 반도체 연구소와 경영지원 등 공통조직 소속 가입자 수는 2만2000명이다. 전삼노의 경우 노사 잠정합의 이후 초기업노조에 반발하는 직원들이 대거 유입된 것으로 전해졌다.
투표 결과가 나온 뒤 공동교섭단은 오전 11시 2026년 임금협약 조인식을 진행했다.
노노(勞勞) 갈등 심화로 지속적인 반발과 추후 가입자 이탈 등 후폭풍이 불가피할 것이라는 전망도 나온다. 초기업노조의 과반 노조 지위가 위태로워질 수도 있다. 지난해 사업보고서 기준 삼성전자 직원 수는 12만8000여 명으로 과반 노조가 되려면 6만4000명 이상을 유지해야 한다. 현재 초기업노조 조합원 수 기준 10%만 빠져도 과반 노조 지위를 상실하는 것이다.
일각에서는 삼성전자 노조가 이번 협상을 계기로 DS부문과 DX부문으로 쪼개질 것이라는 전망도 나오고 있다.초기업노조의 한 조합원은 이번 투표 결과 공지에 “적절한 사후 대응이 없으면 파운드리와 시스템LSI의 탈퇴, 과반 노조 붕괴 수순으로 갈 것 같아 걱정”이라고 우려하기도 했다.
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