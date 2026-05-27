제호바-한국건설관리기술원, 건설분쟁 대응·기술감정 분야 업무협약 체결

건설사업관리(CM/PM)·공정관리·건설클레임 분야 전문기업 ㈜제호바(대표 김규형)는 27일 법원감정·하자진단·기술분석 분야의 기술 전문기관인 ㈜한국건설관리기술원(대표 송원준)과 건설분쟁 대응·기술감정 분야 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 협약식은 서울 송파구에 위치한 제호바 사옥에서 양사 대표를 비롯한 주요 관계자들이 참석한 가운데 열렸다.
이번 협약은 건설현장에서 발생하는 각종 분쟁의 사전 예방부터 사후 대응까지 일관된 솔루션을 제공하자는 취지에서 마련됐다. 양 기관은 이를 통해 발주자·시공사 등 이해관계자에게 객관적이고 신뢰성 있는 기술감정 및 분쟁 대응 서비스를 제공하고, 건설산업의 분쟁 해결 역량을 한층 끌어올린다는 구상이다.
이번 협약에 따라 양 기관은 △법원감정 및 건축물 하자진단·기술감정 공동 수행 △보수보강 방안 검토 및 기술자문 △건설재료·구조물에 대한 시험·검사·분석 결과의 분쟁 대응 활용 △건설클레임 대응 및 분쟁해결 자문 △▲적정공기 산정 및 공기지연(EOT) 분석 협력 △감정보고서·기술의견서 공동 작성 및 검증 △전문인력 교류 및 기술정보 공유 등 주요 분야에서 협력하기로 했다.
김규형 제호바 대표는 “이번 협약은 건설현장에서 축적한 분쟁 대응 역량과 한국건설관리기술원의 객관적인 기술감정 역량을 결합해, 발주자와 시공사 모두에게 신뢰할 수 있는 분쟁 예방·대응 기반을 제공할 수 있다는 데 의미가 있다”고 밝혔다.
송원준 한국건설관리기술원 대표는 “이번 협약을 계기로 양 기관이 대등한 협력 관계 속에서 건설분쟁의 합리적 해결과 건설산업의 신뢰성 제고에 기여하겠다”고 말했다.
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