‘미래 성장 동력 사업’ 광고 시리즈 공개

삼성화재는 미래의 성장 동력이 될 혁신 사업을 소재로 한 지면 광고를 4월부터 차례대로 선보였다.
이번 시리즈는 보험 사업의 본질인 ‘위험관리’를 넘어 미래 사회와 산업 발전 과정에서 다양한 임무를 수행하는 삼성화재의 모습을 친근하게 전달하기 위해 기획됐다. 단순한 사실 전달을 넘어 독자가 하나의 삽화 작품을 통해 자연스럽게 메시지를 발견할 수 있도록 구성한 것이 특징이다.
인공지능(AI) 생성 이미지 기반의 삽화를 통해 복잡한 사업 내용을 직관적으로 이해하기 쉽게 표현했다.
현재까지 총 3편의 광고가 공개됐다. 이번 광고 시리즈는 신생 기업 육성부터 위험 연구, 자율주행 모빌리티까지 삼성화재가 다양한 영역에서 미래 대응 역량을 강화하는 모습을 담아냈다.
1편은 민간 투자주도형 기술창업 지원 프로그램인 TIPS를 주제로 건강관리·모빌리티·AI 분야의 유망 신생 기업을 발굴하고 지원하는 삼성화재의 모습을 담았다. 2편은 삼성화재의 연구개발(R&D) 조직인 기업안전연구소, 교통안전문화연구소, 장기미래가치연구소를 조명하며 미래 위험 분석과 고객 안전을 위한 연구개발 활동을 소개했다. 3편은 ‘광주 자율주행 실증도시 사업’의 보험 분야 대표 기업으로서 미래 대한민국 모빌리티 안전망 기반을 제공할 삼성화재를 표현했다.
삼성화재는 앞으로도 혁신 사업과 관련된 주제를 지속해서 발굴하는 한편 다양한 시각과 표현 방식을 적용해 지면 광고 시리즈를 이어갈 계획이다.
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