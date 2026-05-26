50돌 맞는 친환경화장품 브랜드 더바디샵, ‘틀을 깨는 아름다움’ 주제로 팝업스토어 운영

글로벌 뷰티 브랜드 더바디샵(The Body Shop)은 오는 6월 1일까지 7일간 스타필드 하남 사우스아트리움에서 창립 50주년 기념 팝업스토어를 운영한다고 26일 밝혔다.
이번 팝업스토어는 더바디샵이 창립 50주년을 맞아 브랜드 헤리티지를 조명하는 온·오프라인 캠페인의 일환으로 전개된다.
1976년 영국에서 출범한 더바디샵은 △동물실험 반대 △공정 무역 △자아존중 고취 △인권 보호 △지구환경 보호를 브랜드의 5대 가치로 내걸고 있는 세계적인 친환경 화장품 브랜드이다.
더바디샵은 이번 50주년 캠페인의 테마를 ‘틀을 깨는 아름다움(Rebelious By Nature)’으로 정하고, 반세기에 걸쳐 사회 변화를 이끌어온 브랜드 철학과 헤리티지를 널리 알릴 계획이다.
더바디샵에 따르면 이번 팝업스토어는 90년대 더바디샵의 추억을 되살리고, 가치소비를 직접 경험할 수 있는 다양한 체험 프로그램으로 구성했다. 체험 프로그램은 △더바디샵의 50년 역사를 맞혀보는 액티비스트 퀴즈존 △메인 입구 포토존 △셀프 러브 포토존 △시그니처 아이템으로 구성된 제품 체험존 △커스터마이징 키링을 제작하는 꾸꾸존 △지구 환경을 보호하는 리필 공병 꾸미기존 등 총 6가지로 운영된다.
현장에서는 제로웨이스트 가치를 지향한 이색 스탬프투어도 진행된다. 인체에 무해한 잉크를 사용해 피부에 직접 스탬프를 찍는 방식으로, 미션 완료 시 다양한 경품을 증정한다. 스타필드 하남 팝업스토어 방문객만을 위한 특별 혜택도 준비했다. 팝업스토어 현장에서 체험한 제품에 한해 더바디샵 매장 한정 15% 할인쿠폰을 제공한다.
더바디샵 관계자는 “이번 50주년 캠페인은 더바디샵이 지난 반세기 동안 지켜온 동물 실험 반대, 공정무역, 자아 존중 고취, 환경 보호라는 가치들을 오늘의 소비자가 직접 경험할 수 있도록 기획했다”며 “더바디샵이 말해온 ‘틀을 깨는 아름다움’이 단순한 슬로건이 아니라, 제품과 매장, 소비자 경험 전반에 이어져온 브랜드 철학이라는 점을 보여주고자 한다”고 말했다.
앞서 더바디샵은 지난 4월 캠페인 영상 ‘더바디샵의 50년 (50 Years of The Body Shop)’을 공식 유튜브 채널에 공개하고, 뷰티 업계에서 펼친 최초의 혁신적인 도전들을 감각적인 애니메이션으로 풀어낸 바 있다.
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